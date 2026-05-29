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持有電子煙無罰則 衛福部承諾盡快修法

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

<a href='/search/tagging/2/電子煙' rel='電子煙' data-rel='/2/225571' class='tag'><strong>電子煙</strong></a>是喪屍煙彈主要吸食載具。圖／聯合報系資料照片
電子煙是喪屍煙彈主要吸食載具。圖／聯合報系資料照片

近期毒駕事件頻傳，立委指出，吸食依托咪酯（喪屍煙彈）多利用電子煙載具，呼籲強化電子煙管理。衛福部長石崇良表示，將盡快修菸害防制法，未來持有電子煙者除依法沒收、也可處二千至一萬元罰鍰；修法也包括強化網路平台管理責任，降低民眾接觸風險。

石崇良說，現行「菸害防制法」已明定全面禁止電子煙，並針對違法使用處以罰鍰，但現行法制有一漏洞，針對「持有」電子煙尚無罰則。目前已將持有電子煙（類菸品）及其組合元件納入修法重點，未來持有電子煙可依法沒入，將比照使用行為處罰鍰二千至一萬元，修正條文已送行政院審查，後續將盡速送立法院審議。

本次修法也將同步強化網際網路平台管理及責任，國健署長沈靜芬說，網際網路業者應強化自我管理責任，草案規定建立菸害防制違法資訊風險管控與自律管理機制，善盡善良管理人注意義務，不得以平台為開放式內容或自然生成資訊為由規避管理責任；相關管理機制須提供主管機關備查。

此外，國健署已主動監測網路違規資訊，一旦發現網際網路違法刊登、販售或廣告電子煙情形，將通知平台業者立即下架；修法後也將增訂主管機關得於必要時，採取「限制瀏覽」或「移除違法資訊」等措施。

至於，外界關切網路平台業者違規刊登、廣告電子煙罰則是否提高，國健署表示，修正草案為新增業者管理義務及風險管控規範，相關罰鍰維持現行四十萬至二○○萬元。

立法院社福及衛環委員會昨天審查「失智症基本法草案」，多位立委質詢衛福部，國民黨立委陳菁徽指出，今年一至四月警方查獲毒駕事件高達四七二五件。立委邱鎮軍說，毒駕者吸食依托咪酯多使用電子煙載具，應針對「持有」電子煙載具加以處罰。

電子煙 衛福部 修法

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