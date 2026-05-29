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毒駕暴增3倍 交部祭強制換照

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

「喪屍煙彈」<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>肇事事件頻傳，<a href='/search/tagging/2/交通部' rel='交通部' data-rel='/2/177736' class='tag'><strong>交通部</strong></a>表示，將透過高風險駕駛人管理，完成戒癮治療後才能換照。圖為日前毒駕肇事事故。本報資料照片、記者林昭彰翻攝
「喪屍煙彈」毒駕肇事事件頻傳，交通部表示，將透過高風險駕駛人管理，完成戒癮治療後才能換照。圖為日前毒駕肇事事故。本報資料照片、記者林昭彰翻攝

近期「喪屍煙彈」毒駕肇事事件頻傳，交通部與內政部修法，研議提高罰則及同車乘客連坐處罰。在修法的空窗期間，交通部表示，目前可透過高風險駕駛人管理強制換照，並註記須經一段時間，完成戒癮治療後才能換照上路。

台灣毒駕案件近年呈現「暴增式惡化」，今年一至四月查獲四七二五件，相較去年同期狂飆近三倍，平均每天發生近四十件，毒駕交通事故卅日死亡，去年一至二月有八件，今年同期攀升至四十七件，為去年同期的五點九倍，暴增幅度驚人。

交通部昨舉行五月道安記者會，交通部政務次長陳彥伯表示，吸毒後駕車還造成嚴重交通事故，相關防制不僅涉及「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全規則」，也涉及「刑法」，由於吸毒本身就是犯罪行為，因此會優先以刑事處罰論處，相關修法也會參考法務部修法方向。

陳彥伯進一步指出，針對「道路交通管理處罰條例」及「道路交通安全規則」有關毒駕罰則和駕照管理等修法，會與內政部研議，將駕照吊扣、吊銷與禁止事項，以法律位階明訂；另外，目前「道路交通安全規則」有三項策略，其中，針對高風險駕駛人可透過換照制度給予駕照管制。

陳彥伯說，在尚未修法前的空窗期，若有毒駕情形，會通知該駕駛人辦理換照，換照時也會加以註記，必須經過一定期間完成毒品戒癮治療後，才能換發駕照；未換發新駕照前，若違規駕車，將根據未依持照條件駕車處罰。

針對毒駕駕駛人，未來也將研議提高吊銷駕照或相關罰鍰，同車乘客併罰，未來需完成毒品戒治與危害講習後，才能報考駕照或換發駕照。他們會儘速完成相關報院程序，讓修正條文送至立法院審議。

毒駕 交通部 陳彥伯

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