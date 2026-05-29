聽新聞
0:00 / 0:00

美濃大峽谷揪黑手 拘提議員胞兄

聯合報／ 記者張議晨巫鴻瑋／高雄報導

高雄去年八月爆發「美濃大峽谷」盜採砂石案，橋頭地檢署分多次起訴涉案人，檢警調追查幕後黑手，掌握高雄市議員朱信強胞兄、綽號「石頭」的朱信宏及美濃區某砂石業者涉入其中，昨拂曉出擊搜索、約談多人到案，將朝違反廢棄物清理法等罪偵辦。

美濃大峽谷案分多個區域，有美濃區成功段四七○、四七一地號，及成功段一○四五、一○四七、一○五二地號，兩區土地被承購後先盜採砂石，再自全台各地載運營建混合廢棄物回填賺取暴利。

橋檢發現前市議員特助石麗君、呂啟田等十二人涉案，該集團鎖定美濃、彌陀多處土地，購入土地後先開挖盜採砂石，再聯繫土頭載運廢棄物回填，直到去年八月「美濃大峽谷」曝光，犯行才停止。

追查發現，不止一個犯罪集團在運作，前美濃鎮長羅建德的堂弟羅建昌，也找人頭承租農地，租下吉洋段土地後，以同樣手法盜採砂石再回填廢棄物。

橋檢二月偵結，包含石麗君等人及砂石車、挖土機司機在內，共一百零六人遭起訴，扣押四十三筆土地，估計開挖面積約二個澄清湖棒球場，平均深約十五公尺，不法獲利估約三億元。

石麗君等人移審後遭橋頭地院收押至今；羅建昌羈押數月才交保，昨又被約談。

檢調查辦十個月、掌握金流，疑朱信宏為美濃地區盜採集團的最上層，昨天拘提到案。

朱信宏曾因槍砲案被判刑一年定讞，二○○八年間，為避免自己開設的賭場被警方查緝，見當時旗山分局偵查隊長林勝郎駕駛偵防車到場，稱自己是朱信強胞兄，隨即將一包四萬元現金丟進偵防車內離去。

林勝郎追不上朱信宏，翌日召開專案會議，要隊員強力掃蕩，並在轄區偵查佐陪同下，將該筆現金交還給朱信宏，朱因行賄遭判一年六月定讞。

朱信強為美濃區客家籍市議員，自前特助石麗君涉美濃大峽谷盜採砂石案後，三月宣布不競選連任，為大旗美區下屆市議員選情投下震撼彈。

美濃大峽谷 美濃 高雄

延伸閱讀

獨／高雄「美濃大峽谷」盜採案幕後大咖浮出檯面 市議員胞兄被約談

被控為郭台銘收購參選連署書 周典論更一審判3年4月

警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 涉洩密羈押禁見…檢調續追金流

8連霸南市女議員蔡淑惠被控詐領助理費 二審仍判2年可緩刑

相關新聞

持有電子煙無罰則 衛福部承諾盡快修法

近期毒駕事件頻傳，立委指出，吸食依托咪酯（喪屍煙彈）多利用電子煙載具，呼籲強化電子煙管理。衛福部長石崇良表示，將盡快修菸害防制法，未來持有電子煙者除依法沒收、也可處二千至一萬元罰鍰；修法也包括強化網路平台管理責任，降低民眾接觸風險。

毒駕暴增3倍 交部祭強制換照

近期「喪屍煙彈」毒駕肇事事件頻傳，交通部與內政部修法，研議提高罰則及同車乘客連坐處罰。在修法的空窗期間，交通部表示，目前可透過高風險駕駛人管理強制換照，並註記須經一段時間，完成戒癮治療後才能換照上路。

時效消滅 陳水扁涉洗錢 免訴確定

前總統陳水扁被控於台北一○一前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，台北地方法院一審、更一審均認為追訴權時效消滅，判免訴。檢方以「時效計算錯誤」等理由上訴，台灣高等法院駁回，檢方再上訴，最高法院認為高院判決無違誤，昨駁回，陳免訴確定。

證據不合 顏寬恒涉貪案 發回更審

國民黨立委顏寬恒被控詐領助理費一○八萬元，並假買賣沙鹿莊園豪宅，一、二審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判七年十月徒刑，案件上訴，最高法院認為原判決有未調查釐清之處，昨撤銷、發回台中高分院更審。顏表示，發回更審不僅是還他一個公道，更讓關心司法公正的人，看見真相有被還原的機會。

一審判死 三重滅門血案 二審生死辯論

男子張泓毅前年在三重住處勒斃陳姓妻子、岳母及三歲繼子，伴屍六日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，新北地院國民法官庭依家暴殺人等罪判他三個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院昨辯論終結，律師稱張非犯「情節最嚴重」之罪，死者家屬不滿說「只接受死刑判決」，審判長諭知七月九日宣判。

美濃大峽谷揪黑手 拘提議員胞兄

高雄去年八月爆發「美濃大峽谷」盜採砂石案，橋頭地檢署分多次起訴涉案人，檢警調追查幕後黑手，掌握高雄市議員朱信強胞兄、綽號「石頭」的朱信宏及美濃區某砂石業者涉入其中，昨拂曉出擊搜索、約談多人到案，將朝違反廢棄物清理法等罪偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。