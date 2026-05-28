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偷拍風波延燒…北市開鍘6家醫美診所累罰311萬元 愛爾麗最多

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

連鎖醫美診所疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局行政調查時再查出站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所預收費用，各處最高罰鍰25萬元，且包含南京愛爾麗診所違反管制藥品條例各處12萬元。目前已裁罰6診所311萬元，其中愛爾麗4診所挨罰211萬元。

衛生局表示，自市府主動發動跨局處反針孔稽查以來，截至5月22日已查獲愛爾麗診所（大安店）、南京愛爾麗診所、光澤診所（忠孝店）、三民光澤診所確有侵害病人隱私，各裁罰50萬元並勒令停業6個月，共計裁罰200萬元；另愛爾麗診所（大安店）預收費用罰25萬元。

衛生局說，衛生局行政調查時，也查獲站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反醫療法第22條第2項情事，依醫療法第103條規定，各處以該條最高罰鍰25萬元，共罰50萬元；站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所、南京愛爾麗診所違反管制藥品條例各裁處12萬元，共罰36萬元。

截止今天，衛生局已查核155家包含診所、美容瘦身、產後護理等業者，市府秉持醫療隱私維護零容忍的態度，保障市民就醫的各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護。  衛生局強調，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，積極行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查，也對查有違反醫療相關法規情事者，予以最嚴厲的行政處分。

連鎖醫美診所疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局行政調查時再查出站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所預收費用，且包含南京愛爾麗診所都違反管制藥品條例，共罰86萬元。本報資料照片
連鎖醫美診所疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局行政調查時再查出站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所預收費用，且包含南京愛爾麗診所都違反管制藥品條例，共罰86萬元。本報資料照片

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