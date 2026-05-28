民宅成喪屍煙彈分裝場 警埋伏逮人阻毒駕…查扣可製成數百顆煙彈原料

張姓、李姓男子涉嫌製造分裝第2級毒品依托咪酯（喪毒煙彈），警方趁兩人外出時逮人，並在居住處查扣依托咪酯煙彈成品5顆、使用過煙彈10顆、分裝罐7罐，估算查獲的依托咪酯原料，可製成數百顆煙彈，即時查獲阻止毒品流入市面。

保三總隊第一大隊今天表示，基隆偵查分隊配合警政署全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案，透過大數據分析，發現張男和李男涉嫌製造分裝依托咪酯毒品，並與新北市新莊、汐止警分局等單位共組專案小組追查。

專案小組監控多時，鎖定製毒處所後，向新北地方法院聲請核發搜索票，5月26日前往埋伏，並在兩嫌外出準備騎機車時，出面攔阻，制伏兩人，阻止可能發生的毒駕衍生重大死傷車禍。

員警接著到犯嫌住搜索，發現猶如依托咪酯分裝場，共計查扣依托咪酯煙彈成品5顆、使用過依托咪酯煙彈10顆，用來分裝依托咪酯的分裝罐7罐、甘油3瓶、香精3瓶、電子煙彈19顆、手機2支，吸食毒品所用電子菸主機6支等證物，估計查獲依托咪酯原料約可再製成數百顆煙彈。警方將兩人帶回製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

保三總隊第一大隊指出，保三今年結合大數據分析偵查，報請檢方指揮偵辦，與各警察機關合作，已查獲16處依托咪酯分裝工廠，共逮捕31名嫌犯，查獲依托咪酯粉末1公斤484公克、依托咪酯煙油9558克及煙彈56顆；另查扣海洛因100.75克、安非他命725.14克及毒品咖啡包35包等各級毒品。

保三總隊第一大隊表示，施用依托咪酯電子煙彈會重創神經系統，導致意識混亂，甚至像「殭屍」一樣渾身顫抖無法站立，因此被稱為喪屍煙彈。施用後如駕車肇禍，可能引發重大死傷，對社會治安及國人健康危害極大。

保三總隊除了從毒品源頭查緝喪屍菸彈分裝場，去年也在海關口查獲5萬多支電子菸主機及零組件走私入境，從施用器具阻斷吸食毒品，未來將持續於源頭阻斷毒品流入市面，溯追幕後主嫌及販毒網路，瓦解喪屍煙彈供應鏈，遏止毒駕，維護國人健康及社會安定。

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張姓、李姓男子涉嫌製造分裝第2級毒品依托咪酯（喪毒煙彈），警方逮捕後移送法辦。警方查獲的原料估可製成數百顆煙彈，即時阻止流入市面。記者邱瑞杰／翻攝

張姓、李姓男子涉嫌製造分裝第2級毒品依托咪酯（喪毒煙彈），警方逮捕後移送法辦。警方查獲的原料估可製成數百顆煙彈，即時阻止流入市面。記者邱瑞杰／翻攝

張姓、李姓男子涉嫌製造分裝第2級毒品依托咪酯（喪毒煙彈），警方逮捕後移送法辦。警方查獲的原料估可製成數百顆煙彈，即時阻止流入市面。記者邱瑞杰／翻攝

張姓、李姓男子涉嫌製造分裝第2級毒品依托咪酯（喪毒煙彈），警方逮捕後移送法辦。警方查獲的原料估可製成數百顆煙彈，即時阻止流入市面。記者邱瑞杰／翻攝

張姓、李姓男子涉嫌製造分裝第2級毒品依托咪酯（喪毒煙彈），警方逮捕後移送法辦。警方查獲的原料估可製成數百顆煙彈，即時阻止流入市面。記者邱瑞杰／翻攝