禁絕毒駕 調查局長下令全國外勤處站速辦偵查中毒品案件

調查局今天舉行全國查緝毒品銷毀儀式，本次銷毀數量達2359公斤，創下歷年新高，由於今年迄今毒駕死傷人數已超過逾去年，法務部長鄭銘謙表示，對毒駕行為零容忍，將儘速修法加重刑度。調查局長陳白立指示全體同仁，速辦已立案毒品案件，全力打擊毒品犯罪，強化毒品案件的源頭打擊，

本次銷燬各類毒品總重2359公斤532.5克，還有大麻植株4962株，總箱數509箱，銷燬重量及箱數都創下歷年最高紀錄。為維護毒品運送安全，特協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局警力沿途警戒，配合調查局武裝人員，全程安全戒護。

鄭銘謙指出，對依托咪酯等新興毒品犯罪，已請台高檢署召集六大查緝系統，從2月25日展開為期1個月加強查緝毒駕專案行動，對危害社會的行為要全面遏止，法務部現研議修法，從刑法中將毒駕與酒駕分開來做處理，對毒駕的交通工具，無論是否屬於犯罪人所有，都將研議修法沒收。

銷毀儀式下午在木柵焚化爐舉行，由法務部長鄭銘謙主持，與會人員包括陳白立、法務部檢察司調部主任檢察官林劭燁、台灣高檢署檢察官鄧定強等人。

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調查局銷毀毒品2359公斤，數量創歷年新高。記者胡經周／攝影

法務部長鄭銘謙（左3）、調查局長陳白立（中）今共同主持調查局銷毀毒品儀式，數量創歷年新高。記者胡經周／攝影