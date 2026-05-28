台南女通緝犯與丈夫吸毒後開車上路 遇警攔檢竟「一路闖紅燈、逆向」瘋狂逃逸

近日國內接連發生毒駕致死案件，台南市長黃偉哲前天指示市警局全面強化毒駕取締勤務；卓姓女子今天凌晨與丈夫、友人吸毒後，開車載三人上路，遇到警方攔檢，一路闖紅燈、逆向、蛇行等瘋狂逃逸，警方逮人後確認又是毒駕，依法送辦，並開出19張罰單。

今天凌晨2時許，台南市警第二分局博愛派出所巡邏員警在南門路與府前路口，發現1輛轎車未依號誌左轉，上前攔查，該車竟加速逃逸；員警通報線上攔截圍捕並尾隨在後，該車多次違規闖紅燈、逆向、蛇行及驟停等危險駕駛行為，並在南區清水路段與巡邏車發生擦撞。

逃逸車輛與警車擦撞後自撞路邊緣石翻覆，員警確認車上共有4人，先送醫救治，均為手腳擦挫傷，無生命危險；現場車上起獲毒品喪屍菸彈等，並查出31歲卓姓女駕駛與39歲黃姓丈夫同為詐欺通緝犯，後方乘客為李姓、陳姓男子。警方對卓女施以毒品唾液快篩檢測，呈二級陽性反應。

警方確認卓女毒駕，黃、李、陳三人也均承認吸食毒品；據了解，卓女吸毒後，深夜駕車載著黃姓丈夫，以及李、陳兩名友人沿南門路行駛，在府前路口因違規左轉，員警示意停車受檢，卓女知道自己毒駕，猛踩油門逃逸。警方事後統計其違規駕駛行為，總計開出19張罰單。

4人因受傷送醫，上午才出院由警方帶回製作筆錄，詢後依詐欺通緝、毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

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