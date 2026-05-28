影／調查局銷燬毒品總量創新高 法務部長、調查局長共同見證

法務部調查局於今天在台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠舉行「115年全國獲案毒品證物公開銷燬儀式」，這次銷燬的毒品總重達2359公斤532.5公克，另有大麻植株4962株，共計509箱，創下歷年來最高紀錄。

銷燬過程由法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立等共同見證，陳白立表示，今年迄今毒駕死傷人數已逾去年全年紀錄，行政院長卓榮泰要求提高刑責，強化警示與嚇阻效果，並指示六大緝毒系統加強查緝力道，調查局也速辦已立案之毒品案件，全力打擊毒品犯罪，以保障國人生命財產安全及社會安定。本次全國獲案毒品證物公開銷燬，是「獲案毒品處理流程管制作業要點」於114年12月修正後，首次辦理，透過多重的稽核及監督機制，以確保毒品銷燬的安全性與嚴謹性。

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法務部調查局於今天在台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠舉行「115年全國獲案毒品證物公開銷燬儀式」，銷燬過程由法務部長鄭銘謙（左三）、調查局長陳白立（右三）等共同見證。記者胡經周／攝影

法務部調查局於今天在台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠舉行「115年全國獲案毒品證物公開銷燬儀式」，這次銷燬的毒品總重達2359公斤532.5公克，另有大麻植株4962株，共計509箱，創下歷年來最高紀錄。記者胡經周／攝影