貨車突失控自撞分隔島…司機稱「很久沒睡了」 警驗唾液揪毒

林姓男子今晨6時許駕駛貨車行經台北市士林區延平北路五段，失控自撞中央分隔島，幸無大礙，警方介入發現林男雖未酒駕，但神情恍惚，經唾液快篩檢測測出毒品陽性反應，詢後依法送辦。

警方調查，32歲林男駕車行經延平北路五段時，突偏離車道撞向中央分隔島，造成車頭毀損，分隔島上的變電箱也被撞歪，林男則有擦挫傷，所幸送醫後無大礙。

據悉，警方介入調查時，林男自稱「很久沒睡了」，案發時他剛在台北市送完貨，想開車到士林區堤外停車場休息一下，下午再到新北市送貨，未料途中就肇事。

員警見林不時精神恍惚，狀況異常，進一步施以唾液快篩檢測，果然測出甲基安非他命呈陽性反應，林男也坦承2天前曾在家吸食毒品，警詢後即依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌將林男移送士林地方檢察署偵辦。

士林分局表示，警方對酒駕、毒駕均採零容忍態度，將持續透過巡邏、路檢勤務加強攔查，並運用各式快篩工具，防制毒駕危害，保障用路人安全。

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林男駕車行經延平北路五段時，突偏離車道撞向中央分隔島，造成車頭毀損，分隔島上的變電箱也被撞歪。圖／警方提供

林男駕車行經延平北路五段時，突偏離車道撞向中央分隔島，造成車頭毀損，分隔島上的變電箱也被撞歪。圖／警方提供