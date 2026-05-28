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杜絕幽靈人口危害選舉 北檢：關注異常戶籍遷移

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

地方公職人員選舉將於11月28日投票，台北地檢署檢察長王俊力今偕同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、分區督導主任檢察官林彥均及檢察官黃奕華，前往台北市警局松山分局舉行選舉查察座談，強調與戶政機關建立聯繫機制，嚴密關注異常戶籍遷移，杜絕幽靈人口危害選舉。

北檢指出，今日選舉查察座談，北市警局長林炎田率領選舉查察業務主管、松山分局及所轄派出所主管人員共同與會研商查察策略；北檢主任檢察官林彥均針對選舉查察工作重點報告，並與第一線員警就查察妨害選舉所面臨問題與挑戰意見交流。

松山警分局轄區主要為台北市松山區是結合交通樞紐、傳統文化與現代都會精華區(匯集松山機場、松山火車站、台北小巨蛋、松山文創園區及饒河街觀光夜市)，共33個里，總人口數18萬6886人(統計截至今年4月)。

檢警分析，2018年、2023年地方公職人員選舉，及2024年的中央公職人員選舉查察案件類型，松山警分局轄區曾發生妨害投票、選舉暴力、幽靈人口、妨害名譽(包括黑函、假訊息)等案類。

檢察長王俊力強調，查察機關應提前與戶政機關建立異常遷徙戶籍通報窗口，藉由戶政機關即時通報情資，提前規劃查察作為，挖掘潛藏幽靈人口、賄選買票等妨害選舉不法犯行。

北檢今至松山警分局舉辦選舉查察座談，北市警局長林炎田率領選舉查察業務主管、松山分局及所轄派出所主管人員共同與會研商查察策略 圖／台北地檢署提供
北檢今至松山警分局舉辦選舉查察座談，北市警局長林炎田率領選舉查察業務主管、松山分局及所轄派出所主管人員共同與會研商查察策略 圖／台北地檢署提供

台北地檢署檢察長王俊力偕同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、分區督導主任檢察官林彥均及檢察官黃奕華，前往台北市警局松山分局舉行選舉查察座談，強調與戶政機關建立聯繫機制，嚴密關注異常戶籍遷移，杜絕幽靈人口危害選舉。圖／台北地檢署提供
台北地檢署檢察長王俊力偕同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、分區督導主任檢察官林彥均及檢察官黃奕華，前往台北市警局松山分局舉行選舉查察座談，強調與戶政機關建立聯繫機制，嚴密關注異常戶籍遷移，杜絕幽靈人口危害選舉。圖／台北地檢署提供

北檢 王俊力

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