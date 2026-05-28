北檢查賄列車前進松山 杜絕幽靈人口危害選舉

台北地檢署檢察長王俊力今天率領多名檢察官，前往台北市警察局松山分局舉行選舉查察座談。王俊力期勉檢警嚴密關注異常戶籍遷移，杜絕幽靈人口危害選舉公平。

除了王俊力，今天出席座談會者包括選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、分區督導主任檢察官林彥均、檢察官黃奕華、台北市警察局長林炎田率領所屬負責選舉查察業務主管、松山分局及所轄5個派出所主管人員共同與會。

會中由松山分局就轄區選情概況及查賄重點規劃等進行報告，並由林彥均就本次選舉查察工作重點進行報告，最後與第一線員警就查察妨害選舉所面臨問題與挑戰進行意見交流，藉此精進查賄策略、策進查賄作為、增進查賄合作。

北檢指出，松山分局轄區主要為台北市松山區，是結合交通樞紐、傳統文化與現代都會精華區，匯集松山機場、松山火車站、台北小巨蛋、松山文創園區及饒河街觀光夜市，共33個里，總人口數18萬6886人，分析以往選舉查察案件類型，本區域曾發生妨害投票、選舉暴力、幽靈人口、妨害名譽（包括黑函、假訊息）等案類。

王俊力致詞時表示，松山區於以往地方公職人員選舉曾發生數起虛偽遷徙戶籍案件，轄區查察機關對於本次地方公職人員選舉應提前與戶政機關建立異常遷徙戶籍通報窗口，藉由戶政機關即時通報異常戶籍遷徙情資，提前規劃查察作為，挖掘潛藏幽靈人口、賄選買票等妨害選舉不法犯行。