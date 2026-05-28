快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢查賄列車前進松山 杜絕幽靈人口危害選舉

中央社／ 台北28日電

台北地檢署檢察長王俊力今天率領多名檢察官，前往台北市警察局松山分局舉行選舉查察座談。王俊力期勉檢警嚴密關注異常戶籍遷移，杜絕幽靈人口危害選舉公平。

除了王俊力，今天出席座談會者包括選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、分區督導主任檢察官林彥均、檢察官黃奕華、台北市警察局長林炎田率領所屬負責選舉查察業務主管、松山分局及所轄5個派出所主管人員共同與會。

會中由松山分局就轄區選情概況及查賄重點規劃等進行報告，並由林彥均就本次選舉查察工作重點進行報告，最後與第一線員警就查察妨害選舉所面臨問題與挑戰進行意見交流，藉此精進查賄策略、策進查賄作為、增進查賄合作。

北檢指出，松山分局轄區主要為台北市松山區，是結合交通樞紐、傳統文化與現代都會精華區，匯集松山機場、松山火車站、台北小巨蛋、松山文創園區及饒河街觀光夜市，共33個里，總人口數18萬6886人，分析以往選舉查察案件類型，本區域曾發生妨害投票、選舉暴力、幽靈人口、妨害名譽（包括黑函、假訊息）等案類。

王俊力致詞時表示，松山區於以往地方公職人員選舉曾發生數起虛偽遷徙戶籍案件，轄區查察機關對於本次地方公職人員選舉應提前與戶政機關建立異常遷徙戶籍通報窗口，藉由戶政機關即時通報異常戶籍遷徙情資，提前規劃查察作為，挖掘潛藏幽靈人口、賄選買票等妨害選舉不法犯行。

王俊力也提示各查察機關，應將查賄及反賄兩大主軸並列為規劃重點，具體落實法務部頒定查察妨害選舉工作綱領4項重點工作，藉由強力查緝，嚇阻不法犯行；另應盤點轄區公私部門、串聯多元網絡，透過資源共享模式，全面普及查察妨害選舉宣導，讓民眾感受政府嚴查妨害選舉的決心及態度。

台北地檢署檢察長王俊力。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署檢察長王俊力。圖／聯合報系資料照片

北檢 王俊力 檢察官

延伸閱讀

竹縣議員增減 關西遷籍潮 竹東五峰反彈

第一名是她！北檢票選主任檢察官結果出爐 前5強全是「重案戰將」

「關西普發5千」掀遷籍潮保2席議員！竹東恐減1席 6議員與鎮長出面抗議

綠議員基隆公布第2波提名 中正區黃紀仁、山地原住民高願孝

相關新聞

女車牌註銷遭警查出涉毒駕 彰檢聲押獲准

彰化縣洪姓女子駕駛車牌註銷的自小客車，行駛於田尾鄉，警方在車上搜出數包一、二級毒品，並驗出洪女有毒品反應，依涉公共危險等...

議員蔡淑君批「毒駕下地獄」 侯友宜：源頭管理、修法才能嚇阻

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員蔡淑君關注毒駕議題指出，喪屍煙彈濫用情況嚴重，毒駕如不定時炸彈，現行罰則不足，盼市府與中央溝通，加速修法、加重刑責。新北市長侯友宜承諾，將持續向中央建議修法，包括第一次扣車、累犯從重量刑、公布照片，及強化源頭管理等都可以討論，才能有效提高嚇阻力。

毒品通緝犯闖鄰宅爬窗逃逸受困 警先銬雙腳 消防員協助拉回屋內送辦

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚察覺警方來抓他，闖入鄰居家，要從1樓浴室爬窗逃跑時，因窗外是河，又卡在窗戶，警方先用手銬銬住他的腳，再由消防員到場協助將他救回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦，並解送歸案。

聯結車司機毒駕連撞8車致10人傷 有反覆實行之虞遭檢方聲押獲准

國道一號台南永康北上路段昨上午發生連環車禍，聯結車李姓司機疑施用毒品，撞擊前方8輛車輛，並肇致10人受傷，經國道警方對他唾液快篩，呈現三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）陽性反應，且在車上扣得使用過毒品咖啡包22包，昨晚訊問後聲押，台南地院今裁押。

依托咪酯混電子煙濫用問題頻傳！胸腔內科醫師：嚴重恐呼吸衰竭

近期毒駕問題頻傳，新興毒品依托咪酯，也是俗稱「喪屍煙彈」濫用更引發社會關注，台南市安南醫院胸腔內科醫師何建輝表示，依托咪酯原為醫療使用的麻醉鎮靜藥物，須在專業醫療監控下使用，但近年卻遭不法人士混入電子煙彈濫用，恐造成嚴重健康危害。

4個月內3度涉毒毒駕毫無悔意 嘉檢鐵腕聲請預防性羈押獲准

嘉義地檢署鐵腕落實刑事訴訟法新制，針對1名4個月內3度涉毒、毒駕的郭姓男子聲請預防性羈押，今天獲得法院裁准，展現檢警與法官對毒駕零容忍的堅定決心，遏止其反覆施用毒品上路的囂張行徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。