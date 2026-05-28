快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

女車牌註銷遭警查出涉毒駕 彰檢聲押獲准

中央社／ 彰化28日電

彰化縣洪姓女子駕駛車牌註銷的自小客車，行駛於田尾鄉，警方在車上搜出數包一、二級毒品，並驗出洪女有毒品反應，依涉公共危險等罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。

彰化縣警察局北斗分局今天表示，海豐派出所員警24日上午執行勤務時，在田尾鄉新生路發現1輛自小客車懸掛逾檢註銷車牌；員警上前盤查，於車上搜出多包一、二級毒品及煙彈等，經使用毒品唾液快篩試劑檢測，駕駛檢測結果呈陽性反應，因涉嫌毒駕，警方當場將其逮捕，並查扣相關違禁品及車輛。

警方說，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪移送法辦，並經台灣彰化地方檢察署檢察官向台灣彰化地方法院聲請羈押獲准。

北斗分局表示，為遏止吸食毒品及酒後駕車造成重大事故，警方展現「毒酒駕零容忍」決心，持續結合各項勤務強力掃蕩毒品，阻斷毒駕危害，守護民眾生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣洪姓女子駕駛車牌註銷的自小客車，行駛於田尾鄉，警方在車上搜出數包一、二級毒品，並驗出洪女有毒品反應，依涉公共危險等罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。圖／聯合報系資料照片
彰化縣洪姓女子駕駛車牌註銷的自小客車，行駛於田尾鄉，警方在車上搜出數包一、二級毒品，並驗出洪女有毒品反應，依涉公共危險等罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。圖／聯合報系資料照片

毒品 彰化

延伸閱讀

虎尾分局兩天查獲兩起毒駕 起出喪屍煙彈1人被羈押

失控撞10車、持有依托咪酯煙彈！北市毒駕男預防性羈押獲准

車載逾5400支彩虹菸一路開到花蓮 21歲吸毒男遭法院裁定羈押

4個月內3度涉毒毒駕毫無悔意 嘉檢鐵腕聲請預防性羈押獲准

相關新聞

女車牌註銷遭警查出涉毒駕 彰檢聲押獲准

彰化縣洪姓女子駕駛車牌註銷的自小客車，行駛於田尾鄉，警方在車上搜出數包一、二級毒品，並驗出洪女有毒品反應，依涉公共危險等...

議員蔡淑君批「毒駕下地獄」 侯友宜：源頭管理、修法才能嚇阻

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員蔡淑君關注毒駕議題指出，喪屍煙彈濫用情況嚴重，毒駕如不定時炸彈，現行罰則不足，盼市府與中央溝通，加速修法、加重刑責。新北市長侯友宜承諾，將持續向中央建議修法，包括第一次扣車、累犯從重量刑、公布照片，及強化源頭管理等都可以討論，才能有效提高嚇阻力。

毒品通緝犯闖鄰宅爬窗逃逸受困 警先銬雙腳 消防員協助拉回屋內送辦

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚察覺警方來抓他，闖入鄰居家，要從1樓浴室爬窗逃跑時，因窗外是河，又卡在窗戶，警方先用手銬銬住他的腳，再由消防員到場協助將他救回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦，並解送歸案。

聯結車司機毒駕連撞8車致10人傷 有反覆實行之虞遭檢方聲押獲准

國道一號台南永康北上路段昨上午發生連環車禍，聯結車李姓司機疑施用毒品，撞擊前方8輛車輛，並肇致10人受傷，經國道警方對他唾液快篩，呈現三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）陽性反應，且在車上扣得使用過毒品咖啡包22包，昨晚訊問後聲押，台南地院今裁押。

依托咪酯混電子煙濫用問題頻傳！胸腔內科醫師：嚴重恐呼吸衰竭

近期毒駕問題頻傳，新興毒品依托咪酯，也是俗稱「喪屍煙彈」濫用更引發社會關注，台南市安南醫院胸腔內科醫師何建輝表示，依托咪酯原為醫療使用的麻醉鎮靜藥物，須在專業醫療監控下使用，但近年卻遭不法人士混入電子煙彈濫用，恐造成嚴重健康危害。

4個月內3度涉毒毒駕毫無悔意 嘉檢鐵腕聲請預防性羈押獲准

嘉義地檢署鐵腕落實刑事訴訟法新制，針對1名4個月內3度涉毒、毒駕的郭姓男子聲請預防性羈押，今天獲得法院裁准，展現檢警與法官對毒駕零容忍的堅定決心，遏止其反覆施用毒品上路的囂張行徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。