女車牌註銷遭警查出涉毒駕 彰檢聲押獲准

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚察覺警方來抓他，闖入鄰居家，要從1樓浴室爬窗逃跑時，因窗外是河，又卡在窗戶，警方先用手銬銬住他的腳，再由消防員到場協助將他救回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦，並解送歸案。

2026-05-28 12:57