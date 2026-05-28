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女車牌註銷遭警查出涉毒駕 彰檢聲押獲准
彰化縣洪姓女子駕駛車牌註銷的自小客車，行駛於田尾鄉，警方在車上搜出數包一、二級毒品，並驗出洪女有毒品反應，依涉公共危險等罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。
彰化縣警察局北斗分局今天表示，海豐派出所員警24日上午執行勤務時，在田尾鄉新生路發現1輛自小客車懸掛逾檢註銷車牌；員警上前盤查，於車上搜出多包一、二級毒品及煙彈等，經使用毒品唾液快篩試劑檢測，駕駛檢測結果呈陽性反應，因涉嫌毒駕，警方當場將其逮捕，並查扣相關違禁品及車輛。
警方說，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪移送法辦，並經台灣彰化地方檢察署檢察官向台灣彰化地方法院聲請羈押獲准。
北斗分局表示，為遏止吸食毒品及酒後駕車造成重大事故，警方展現「毒酒駕零容忍」決心，持續結合各項勤務強力掃蕩毒品，阻斷毒駕危害，守護民眾生命財產安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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