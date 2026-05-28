毒品通緝犯闖鄰宅爬窗逃逸受困 警先銬雙腳 消防員協助拉回屋內送辦

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚察覺警方來抓他，闖入鄰居家，要從1樓浴室爬窗逃跑時，因窗外是河，又卡在窗戶，警方先用手銬銬住他的腳，再由消防員到場協助將他救回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦，並解送歸案。

基隆市警察局第四分局今天表示，安定派出所員警昨晚接獲線報，得知毒品通緝犯65歲張姓男子在仁愛區自來街的住處，前往查緝時，張男察覺警方行動，疑從2樓闖入鄰居家。鄰居當時在1樓客廳打旽，發現有人闖進來，非常緊張。

張男衝進浴室想往外逃，鄰居急忙開門大喊，員警進屋後，卡在窗戶的張男極力抵抗，員警用手銬銬住他的雙腳，並通報警一分局員警支援，再由消防人員破壞鐵窗，並將張男拉回屋內。

警方在張男背在身上的包包內，查獲毒品海洛因、依托咪酯粉末、依托咪酯菸彈及安非他命，將他帶回調查，製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例將他移送基隆地檢署偵辦。

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚闖入鄰居家從1樓浴室爬窗逃跑時，因窗外是河受困，警方銬住他的腳，再由消防員協助拉回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚闖入鄰居家從1樓浴室爬窗逃跑時受困，警方銬住他的腳，再由消防員協助拉回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚闖入鄰居家從1樓浴室爬窗逃跑時，因窗外是河受困，警方銬住他的腳，再由消防員協助拉回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚闖入鄰居家從1樓浴室爬窗逃跑時受困，警方銬住他的腳，再由消防員協助拉回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝

張姓男子涉犯毒品案遭通緝，昨晚闖入鄰居家從1樓浴室爬窗逃跑時受困，警方銬住他的腳，再由消防員協助拉回屋內。警方在他的包包內查獲毒品，今依違反毒品危害防制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝

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