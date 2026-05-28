聯結車司機毒駕連撞8車致10人傷 有反覆實行之虞遭檢方聲押獲准

國道一號台南永康北上路段昨上午發生連環車禍，聯結車李姓司機疑施用毒品，撞擊前方8輛車輛，並肇致10人受傷，經國道警方對他唾液快篩，呈現三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）陽性反應，且在車上扣得使用過毒品咖啡包22包，昨晚訊問後聲押，台南地院今裁押。

國道四隊新市分隊調查，昨上午6時59分獲報國1北向325k路段有連續交通事故，占用內車道，台南市消防局緊急調派鄰近歸仁、永康、仁德等消防分隊及救護車趕至，車禍共造成1輛聯結車、8輛轎車碰撞，現場車子零件四落狼藉一片，消防隊員趕抵時，傷者均已自行脫困後續送醫。現場則於7時47分排除，全線恢復通車。

檢方指出，檢察官偵辦國道四隊移送李男毒駕案件，是李男施用毒品後，昨上午6時許，駕駛聯結車行經台南永康區國道一號高速公路北向325公里處，撞擊前方8輛車輛，並肇致10人受傷。經警對他實施唾液快篩測試，呈現第三級毒品「喵喵」陽性反應，且在聯結車上扣得使用過毒品咖啡包22包。

檢察官昨晚間訊問李男後，認他涉犯毒駕致不能安全駕駛犯罪嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，向台南地院聲請羈押，並於今日經法院裁定羈押。