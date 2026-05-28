依托咪酯混電子煙濫用問題頻傳！胸腔內科醫師：嚴重恐呼吸衰竭

近期毒駕問題頻傳，新興毒品依托咪酯，也是俗稱「喪屍煙彈」濫用更引發社會關注，台南市安南醫院胸腔內科醫師何建輝表示，依托咪酯原為醫療使用的麻醉鎮靜藥物，須在專業醫療監控下使用，但近年卻遭不法人士混入電子煙彈濫用，恐造成嚴重健康危害。

何建輝表示，依托咪酯除具成癮與中樞神經抑制風險外，更可能直接影響呼吸中樞，導致呼吸變慢、變淺，嚴重時甚至失去自主呼吸能力，引發缺氧、二氧化碳堆積，危及生命。

此外，不明煙彈經高溫加熱後，還可能產生化學溶劑與有害添加物，造成咳嗽、胸悶、喘鳴、呼吸困難等症狀，甚至誘發氣喘或肺部疾病急性惡化，若使用後出現神智不清、跌倒、抽動等情況，也可能衍生外傷或交通事故等二次傷害。

何建輝提醒，「喪屍煙彈」已不只是單純的毒品或治安議題，更涉及重大公共衛生與急重症醫療風險，若發現有人吸食不明煙彈後，出現叫不醒、呼吸異常、站立不穩、嘴唇發白發紫或意識混亂等情況，應立即送醫，切勿誤以為只是暫時睡著。

他也強調，電子煙及非法煙彈已成新興毒品常見載具，利用年輕族群對危害認知不足降低戒心，成為公共衛生隱憂，呼籲民眾切勿因好奇接觸來路不明的電子煙產品，以免危害健康並觸法。

安南醫院胸腔內科何建輝醫師呼籲，民眾切勿因好奇接觸來路不明的電子煙與煙彈產品。圖為診間示意圖，與新聞事件無關。圖／安南醫院提供

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