4個月內3度涉毒毒駕毫無悔意 嘉檢鐵腕聲請預防性羈押獲准

嘉義地檢署鐵腕落實刑事訴訟法新制，針對1名4個月內3度涉毒、毒駕的郭姓男子聲請預防性羈押，今天獲得法院裁准，展現檢警與法官對毒駕零容忍的堅定決心，遏止其反覆施用毒品上路的囂張行徑。

檢警調查，郭男於今年5月26日晚間涉嫌施用甲基安非他命後騎乘機車，行經嘉義市世賢路二段與玉山路口時，因見警心虛、棄車逃逸遭攔查。警方當場在其隨身物品中查獲新興毒品依托咪酯菸油、安非他命及愷他命，初篩呈陽性反應。今年2月郭男就因毒駕遭起訴，5月7日又涉吸食依托咪酯移送法辦。孰料其毫無悔意，時隔不到20天再度吸毒上路，行徑極為囂張。

嘉檢表示，毒駕形同道路炸彈，為強力遏止毒駕害人害己，高等檢察署通令全國各地檢署，應依今年5月15日施行的刑事訴訟法修正新制，積極聲請預防性羈押。值班內勤檢察官審酌郭男反覆實施同一犯罪，惡性重大，依法聲請預防性羈押獲准，嚴懲漠視公共安全之徒，全力守護市民生命財產安全。

警方當場在郭男隨身物品中查獲新興毒品依托咪酯菸油、安非他命及愷他命。記者李宗祐／翻攝

警方採集唾液初篩確呈施用安非他命陽性反應。記者李宗祐／翻攝

嘉義郭姓男子遭警方查獲涉嫌毒駕。記者李宗祐／翻攝

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