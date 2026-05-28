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車載逾5400支彩虹菸一路開到花蓮 21歲吸毒男遭法院裁定羈押

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

一名21歲吳姓男子涉嫌施用毒品後駕車自桃園一路南下，26日晚間行經花蓮縣新城鄉台9線時，遭警方擴大臨檢攔查。警方察覺他情緒異常、雙手顫抖，車內還散發異味，查獲大量第三級毒品彩虹菸及愷他命等證物，全案依毒品及公共危險等罪嫌移送，法院裁定羈押禁見。

警方調查，吳男26日中午12時許在桃園施用摻有第三級毒品愷他命的香菸後，隨即駕車南下。同日晚間9時15分行經花蓮新城路段時，適逢警方執行擴大臨檢勤務而遭攔停。

員警盤查時，發現吳男言詞閃避、情緒起伏大，且雙手持續顫抖，呈現疑似毒駕徵候，加上車內飄散異味，經查又是列管毒品人口，因此要求配合唾液毒品快篩。不過，吳男當場拒絕配合，警方認定其已達施用毒品致無法安全駕駛程度，當場依公共危險罪準現行犯逮捕。

警方後續搜索車輛，在車內查扣30大袋、共約5445支第三級毒品彩虹菸，總毛重約8686公克，另有愷他命K盤、約9公克愷他命晶體、電擊棒、現金1萬3500元及手機等物。後續實施唾液毒品快篩後，結果也呈現愷他命陽性反應。

檢方複訊後認為，吳男涉嫌運輸第三級毒品及不能安全駕駛等罪嫌重大，且查獲毒品數量龐大、運輸路程跨越多個縣市，若流入市面恐危害社會治安，加上有逃亡、滅證及串證疑慮，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

花蓮地檢署嚴正呼籲，毒駕不僅危害駕駛人自身安全，更形同道路上不定時炸彈，極易對用路人生命、身體及財產造成重大損害，檢方對於所有毒駕犯行均從嚴究辦，絕不寬貸，強化防制毒駕危害，全力守護交通安全與社會安寧。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

21歲吳姓男子涉嫌施用毒品後駕車自桃園一路南下，被警方查獲5400支彩虹菸等三級毒品，移送花蓮地檢署偵辦，複訊向法院聲請羈押禁見獲准。圖／新城警分局提供
21歲吳姓男子涉嫌施用毒品後駕車自桃園一路南下，被警方查獲5400支彩虹菸等三級毒品，移送花蓮地檢署偵辦，複訊向法院聲請羈押禁見獲准。圖／新城警分局提供

21歲吳姓男子涉嫌施用毒品後駕車自桃園一路南下，被警方查獲5400支彩虹菸等三級毒品，移送花蓮地檢署偵辦，複訊向法院聲請羈押禁見獲准。圖／新城警分局提供
21歲吳姓男子涉嫌施用毒品後駕車自桃園一路南下，被警方查獲5400支彩虹菸等三級毒品，移送花蓮地檢署偵辦，複訊向法院聲請羈押禁見獲准。圖／新城警分局提供

21歲吳姓男子涉嫌施用毒品後駕車自桃園一路南下，被警方查獲5400支彩虹菸等三級毒品，移送花蓮地檢署偵辦，複訊向法院聲請羈押禁見獲准。圖／新城警分局提供
21歲吳姓男子涉嫌施用毒品後駕車自桃園一路南下，被警方查獲5400支彩虹菸等三級毒品，移送花蓮地檢署偵辦，複訊向法院聲請羈押禁見獲准。圖／新城警分局提供

毒品 花蓮 桃園

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