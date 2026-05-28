調查局今銷毀毒品2359公斤 數量創歷年新高 以大麻占大宗

調查局今天辦理115年度全國查緝毒品銷毀儀式，本次銷毀毒品數量2359公斤，總銷毀箱數509箱，無論重量或箱數都創下歷史新高，其中光大麻就有4962株，顯示大麻毒品危害國民程度逐年加劇。

近年國內走私與施用二級毒品大麻迅速成長，調查局統計，近年大麻成長量相當驚人，目前數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品，吸食人口以年輕族群居多，而第一名毒品仍是K他命，安非他命落居第三。

本市毒品銷毀上午先於調查局本部毒品贓物庫搬運，為維護毒品安全，特協調台銀支援裝甲運鈔車，台北與新北市警察局、國道警察局沿途戒護，確保毒品順利順往木柵焚化爐進行銷毀。

銷毀儀式下午在木柵焚化爐舉行，儀式由法務部長鄭銘謙主持，與會人員包括調查局長陳白立、法務部檢察司調部主任檢察官林劭燁、台灣高檢署檢察官鄧定強等人。

調查局今銷毀毒品2359公斤，數量創歷年新高，特協請台灣銀行支援裝甲運鈔車。圖／調查局提供

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