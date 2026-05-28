失控撞10車、持有依托咪酯煙彈！北市毒駕男預防性羈押獲准

34歲男子程偉傑昨天涉嫌毒駕，失控開車擦撞路邊9輛汽車，又撞上前方停等紅燈的汽車，經快篩檢測呈第二級毒品依托咪酯、安非他命類陽性反應，立即被逮捕送辦。台北地檢署採預防性羈押，法院昨今凌晨羈押獲准。

程男5月27日上午10點42分許，開公司車出門行經台北市松山區健康路112號前，涉失控自撞停放路旁9輛機車，又涉嫌開到前面追撞馬路上等紅燈的汽車；警方到場後見程男不斷表示自己未受傷，行徑怪異懷疑毒駕，經同意施以毒品唾液試劑快篩，檢測結果呈第二級毒品依托咪酯與安非他命類陽性反應，立即逮捕送辦。

警方查出，程男除了涉犯刑法不能安全駕駛罪嫌，還在車上查獲2顆含有依托咪酯成分的煙彈，以及一包毒品安非他命（約0.6公克）涉嫌持有第二級毒品。

北檢指出，程男涉嫌施用多種毒品後駕駛動力交通工具上路，經內勤檢察官林鋐鎰訊問後，認被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具等罪嫌重大，且有反覆實施毒駕同一犯罪之虞，27日晚間8時許向法院聲請預防性羈押，台北地院28日凌晨裁准羈押。

北檢表示，將持續依台灣高等檢察署指示，落實「全國毒駕專案」執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，對於漠視公共安全的毒駕行為，必依法從嚴從重追訴，絕不寬貸，守護國人生命財產安全。

程姓男子涉嫌毒駕，擦撞路邊9輛機車，接著再撞上前方停等紅燈的汽車。記者翁至成／翻攝

程姓男子涉嫌毒駕，擦撞路邊9輛機車，接著再撞上前方停等紅燈的汽車。記者翁至成／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885