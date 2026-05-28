再開鍘 新北勒令板橋愛爾麗、新莊光澤診所停業半年

醫美診所涉嫌針孔偷拍事件，新北市府啟動跨局處「反針孔稽查專案」。截至目前已完成新北市172家醫美診所專案稽查，其中「愛爾麗集團」3家診所及「光澤集團」2家診所因確認嚴重侵害病患隱私，市府日前已從重裁處，現再確認轄內板橋愛爾麗診所及新莊光澤診所違規情事，今天再依「醫療法」各處50萬元罰鍰併勒令停業6個月。

衛生局表示，板橋愛爾麗診所因第一時間相關畫面無法即時辨識，後經與檢警密切配合，已確認主機中相關影像，認定板橋愛爾麗診所利用偽裝型監視設備對病患個人隱私拍攝，嚴重違反醫療法「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，另新莊光澤診所亦有相同情事。

衛生局說，2診所行為屬明知故犯且情節重大，除各處以最高50萬元罰鍰外，並責令該2家診所即日起停業6個月。

衛生局表示，針對本市其他疑似涉案診所，目前仍由司法機關偵辦中，市府將持續配合檢警調查，並依偵查結果及具體違規事證，依法從嚴裁處，絕不寬貸。新北市政府也再次呼籲各醫療機構，應立即依中央規範，全面檢視院內監視設備設置位置、用途、告知程序及病人同意機制，確實維護病患隱私與就醫安全。

新北市府今天勒令板橋愛爾麗、新莊光澤診所停業6個月並各開罰50萬。圖／新北市衛生局提供