虎尾分局兩天查獲兩起毒駕 起出喪屍煙彈1人被羈押

雲林警竹近日來持續加強查緝毒品及危險駕駛，虎尾分局查獲兩起毒駕，當場在車上起出喪屍煙彈等毒品，其中一輛還自撞造成一名乘客受傷，肇事的陳姓駕駛今天檢察官複訊後向雲林地方法院聲押獲准。

本月13日「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」新制上路，警方施以唾液快篩檢測呈「陽性」的駕駛人，警方得進一步依毒駕「現行犯」逮捕，本月15日「刑事訴訟法」第101條之1修正條文，並已將「毒駕」公共危險罪納入得聲請「預防性羈押」之範疇。

雲林警方多天來雷厲風行展開路檢盤查，虎尾分局於本25日及26日兩天連續查獲兩起毒駕，在車上起出毒品並當場逮捕。

虎尾分局表示，其中26日員警巡邏時，發現一車輛行車時搖晃不穩，且有逆向停車等危險駕駛情形，警方在一家超商前將該車攔查，發現駕駛神情恍惚，並在車內查獲疑似依托咪酯、海洛因、安非他命等相關物品；陳姓駕駛疑涉毒駕，訊後移送法辦，檢察官複訊後聲押獲准。

另本月25日宋姓駕駛，疑因施用毒品後駕車發生事故，精神恍忽自撞，造成同行乘客因撞擊頭部受傷送醫，警方並於車內查獲疑似依托咪酯煙彈、毒品殘渣袋及施用器具等證物，原本單純交通事故，轉為毒駕被送辦。

經初步檢測，2名駕駛均疑似施用毒品後駕車上路，不僅危害自身與乘客安全，更對其他用路人造成重大威脅。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，陳姓犯嫌經檢方向法院聲請羈押獲准。

涉嫌毒駕的宋姓男子自撞，當場被逮，車內起出毒品。圖／虎尾分局提供

涉嫌毒駕的陳姓男子在起商前違停被攔查，起出喪屍煙彈等毒品，涉毒駕被移送法辦。圖／虎尾分局提供

涉嫌毒駕的宋姓男子自撞，手部受傷。圖／虎尾分局提供

宋姓男子疑毒駕自撞，造成旁邊乘客友人受傷滿身是血，他仍在車內精神恍忽，以乎不知已涉毒駕闖禍，當場被逮。圖／虎尾分局提供

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