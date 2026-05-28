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毒駕別想躲！台東警方鐵腕掃蕩 唾液快篩上線
毒駕問題越來越嚴重，警方也不再手軟。台東關山警分局表示，現在對毒駕就是「零容忍」，除加強深夜路檢、攔查可疑車輛外，警方也正式導入「唾液毒品快篩試劑」，第一線員警只要發現駕駛精神異常、眼神渙散、反應遲鈍，或有疑似吸毒情形，就會立即依法檢測。
警方坦言，毒駕比酒駕更危險，因為毒品種類多，施用後可能出現恍神、失控、暴衝，甚至連駕駛自己都不知道狀況有多危險，一上路就像不定時炸彈，對其他用路人威脅非常大。
分局長龔士哲指出，警方現在配合中央強力掃蕩毒駕，絕對不會放水。尤其警政署已將唾液毒品快篩試劑配發到各地警察機關，大幅提升現場辨識與查緝能力，未來毒駕想蒙混過關，難度越來越高。
警方也提醒，拒絕毒品快篩代價非常重。第一次拒測就直接開罰18萬元，還會吊銷駕照、吊扣牌照2年；10年內第二次拒測，罰鍰提高到36萬元；第三次以上除了再加罰18萬元，還可能公布違規資料，嚴重者甚至連車都可能被沒入。
警方強調，毒駕不是運氣問題，而是隨時可能害死人。未來將持續加強夜間路檢與重點路段攔查，不讓毒駕駕駛心存僥倖。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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