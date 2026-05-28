毒駕頻傳 石崇良：喪屍煙彈檢驗 評估修正標準

毒駕事故頻傳，不乏使用「喪屍煙彈（依托咪酯）」者。圖為警方路檢取締毒駕、酒駕。圖／警方提供

毒駕事故頻傳，警政署統計，今年一至四月查獲毒駕四七二五件，較去年同期增加近三倍，不乏使用「喪屍煙彈（依托咪酯）」者，皆依公共危險罪移送。針對專家指出，依托咪酯半衰期短，毒蟲拖延檢驗時間就可由陽轉陰。衛福部長石崇良指出，新興毒品層出不窮，相關檢驗也必須跟進，已要求食藥署請專家評估重新修正檢驗標準。

近期發生多起毒駕傷亡事故，刑事局分析以唾液毒品快篩試劑檢出的毒品種類，前四名依序是安非他命、K他命、依托咪酯類、海洛因，部分案件檢出兩種以上。警政署通令本月廿四日起全國同步實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，鎖定這四種毒品掃蕩。

警方今年一至四月針對這四種毒品，查獲犯嫌一萬七○二二名，較去年同期增加三成，人數為四一○二人，其中依托咪酯類犯嫌五三六八人，較去年同期增加一九七一人，增幅近六成。刑事局表示，依托咪酯類起效快，產生肌躍症、意識不清，造成車輛失控衝撞。

針對石崇良要求食藥署請專家評估重新修正依托咪酯檢驗標準。食藥署副署長王德原指出，近期將毒品防制會報中討論這一案件，但根據現行法規，若涉及刑事案件，已可用檢驗該檢體實驗室最低定量濃度為標準，不必受公告閾值限制。

王德原指出，遏止毒駕以第一線執法最為重要，刑事警察局已專案進口依托咪酯專用快篩，供第一線員警用於臨檢。最終確認是否施用毒品的尿液檢驗，現行規定需要使用雙重檢驗方法確認，例如分別以氣相、液相層析方式檢驗，目的是避免偽陽性、偽陰性結果，係基於檢方起訴吸毒者，在司法角度上，需確保證據力足夠。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧指出，行政院對毒駕議題高度重視，會議中要求法務部、警政單位從查緝面、取得證據等方向著手，食藥署角色為協助檢驗機構進行認證，相關閾值訂定根據各家實驗室提出科學確效資料，經評估後由審議委員後訂定，相關項目及標準修訂，由警政署根據毒品流行趨勢提出申請，啟動新增項目訂定。

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