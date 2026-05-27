毒駕零容忍！立委拜會警政署長 提四建議強化防制

據統計，至2026年4月止，全國查獲毒駕高達4,725件，5月毒駕肇事更造成總計7死悲劇。立委張智倫27日拜會警政署長張榮興，要求打擊毒品源頭、擴大查緝量能、設置攔檢毒駕獎金、修法加重刑責，跨部會動起來，維護用路人安全，避免憾事一再發生。

近年毒駕車禍事件頻傳，根據警政署統計，2024年有2,619件，2025年暴增至8,659件，2026年1月至4月查獲4,725件，警政署刑事警察局啟動全國「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，首日便查獲毒駕犯嫌100人，並破獲一處依托咪酯類「喪屍煙彈」分裝場。

張智倫赴警政署拜訪署長張榮興，特別感謝第一線員警用心查緝，也向警政署提出4項具體建議。他表示，防制毒駕必須從「前端阻斷、後端嚴懲」著手。

他說，首先，打擊毒品源頭，由於喪屍煙彈常透過電子煙等型態快速流通，警政署應結合關務署、海巡署，從邊境、原料、分裝場到網路販售管道全面查緝，阻止毒品流通。

其次，應擴大查緝量能，要求警政署盤點各縣市唾液快篩試劑是否足夠，並善用AI系統針對毒駕熱點、事故熱區與高風險時段，強化精準攔檢。

第三，設置攔檢毒駕獎金，請警政署研議建立全國一致的毒品查緝獎金制度，並把「攔檢毒駕」納入獎勵範圍，若進一步查出毒品來源，可給予加倍獎勵；第四，修法加重刑責，各部會應及早提出修法版本，回應社會對毒駕防制的高度關切。

張智倫強調「毒駕零容忍」，提案修正《道路交通管理處罰條例》第35條，增訂毒駕同車乘客連坐處罰規定，並研擬提案修正《刑法》第185條之3，加重毒駕刑責至5年以下、最高併科罰金300萬，並增訂毒駕致死最重可處死刑，不讓毒駕者心存僥倖。

張榮興表示，「毒駕天理難容，更是不定時炸彈」，警政署認同比照酒駕模式，給予第一線人員獎勵，也樂見加重刑責，包含將毒駕視為不確定故意殺人、沒入車輛、吊照及同車連坐罰，並將與交通部進一步討論，探討註銷吸毒者駕照的可行性。凡新興毒品案例出現，各單位都要合力打擊源頭。

張榮興指出，唾液快篩試劑今年度約4萬多劑，單劑價格230至250元，去年統一發到全國，刑事局毒緝中心正密切控管各縣市存量，必要時再做採購，請立法院支持警政署預算，以利打擊毒駕、詐欺等犯罪行為。張智倫回應，會在預算、修法上給予支持，一起守護民眾生命財產安全。

除拜會警政署外，張智倫26日邀集內政部、警政署、法務部、交通部、關務署、食藥署、海巡署及新北警察局，召開「防制毒駕肇事、強化監管新興毒品」跨部會協調會議，要求加強執法及邊境查驗量能，加速尿液檢驗及聲押時程，並建議將喪屍煙彈先驅原料「依托咪酯酸」列為第二級毒品。

法務部將於6月中旬召開毒品審議委員會進行討論。

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