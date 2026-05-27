毒駕罪魁禍首！唾篩檢出這4種毒品最多 警政署全國掃蕩

近期發生多起毒駕傷亡事故，刑事局分析以唾液毒品快篩試劑檢出的毒品種類，前4名依序是安非他命、K他命、依托咪酯類、海洛因；警政署已通令本月24日起全國同步實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，鎖定這4種毒品掃蕩。

刑事局統計，去年11月20日唾液毒品快篩執法上路至今年3月，唾篩陽性案件中，檢出安非他命3119件（占70.06%）、K他命974件（占21.88%）、依托咪酯類745件（占16.73%）、海洛因519件（占11.66%），部分案件檢出兩種毒品以上。

據統計，警方今年1至4月針對這4種毒品，查獲1萬7022名犯嫌，較去年同期增加4102人（31.75%），其中依托咪酯類犯嫌5364人，較去年同期增加1971人（58.09%）。

據統計，今年1至4月查獲毒駕4725件依公共危險罪移送，較去年同期增加近3倍，其中有4633件（98%）是員警攔查查獲，其餘是處置交通事故查獲。刑事局表示，依托咪酯類起效快，產生肌躍症、意識不清，造成車輛失控衝撞；推行唾液毒品快篩執法，大幅提升執法效能，透過即時人車分離，避免後續致死傷案件。

警政署表示，毒駕是全民公敵，天理不容，實施專案打擊毒品源頭，內政部、法務部、交通部、高檢署等機關，亦從法制及政策面擬定多項具體有效防制策略，全力防止毒駕危害，還國人一條安心回家的路。

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