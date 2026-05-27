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雲林男開車蛇行逆向停車 警查出毒駕、檢方聲押獲准

中央社／ 雲林縣27日電

陳姓男子昨天開車行經雲林縣元長鄉，因交通違規被警方攔查，警方盤查發現陳男神情異常，經其同意搜索後查扣一批毒品，警方移送法辦，檢方以有反覆實施之虞向法院聲押獲准。

雲林地檢署表示，警方昨天傍晚5時許在雲林縣元長鄉執行巡邏勤務時，發現陳姓男子（50歲）駕駛自小客車行駛搖晃不穩且逆向停車，疑有異狀，因此上前攔查。

檢方說，警方盤查過程中，發現陳姓男子神情異常，經其同意搜索後，當場查獲第一級毒品海洛因1包（毛重0.16公克）、第二級毒品安非他命1包（毛重0.28公克）、依托咪酯空煙彈3顆、電子煙桿3支，以及玻璃球、塑膠藥鏟等施用毒品器具，並依法查扣。

警方使用唾液毒品快篩試劑，對於多樣毒品呈現陽性反應，警方依法送辦。

檢方今天訊問後，認為陳男涉嫌公共危險等罪嫌，犯罪嫌疑重大，考量有反覆實施犯罪之虞，且為維護公眾安全，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

檢方呼籲，刑事訴訟法第101條之1第1項第1款在今年5月15日修正，毒駕案件為預防性羈押事由之一，施用毒品後駕駛動力交通工具，將嚴重影響判斷能力及反應速度，對其他用路人生命、身體安全造成重大威脅。

檢方強調，近年依托咪酯等新興毒品氾濫，易造成精神恍惚及危險駕駛行為，對社會危害甚鉅，檢方將持續結合警察機關強化毒駕查緝工作，對於施用毒品後仍駕車上路的危險行為，將依法從嚴究辦，並視個案情節積極聲請羈押等強制處分，以防止再犯，共同維護交通安全與社會安寧。

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