快訊

北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點…年輕人支持度也完勝

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

又是毒駕！爆胎仍執意飆速尋仇 高雄男遭依現行犯逮補

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市阿蓮區一名許姓男子因與王姓女子存有工作及金錢糾紛，前天下午氣憤駕車前往找王女，不僅大聲咆哮，更當眾揮舞球棒與鋸刀作勢攻擊，嚇壞目擊民眾，轄區警方到場依現行犯將他逮捕，沒想到毒品快篩竟驗出毒品陽性，確認男子毒駕尋仇，當場依法送辦。

警方指出，涉案的許姓男子與王姓女子因工作與財務問題長期不睦，5月25日下午2時許，許男駕駛自小客車前往雙方約定地點，雙方一碰面隨即發生激烈口角，許男情緒失控下，轉身從車內抽出一支球棒及一把鋸刀，在街頭瘋狂咆哮，並數度作勢朝王女揮砍、攻擊，導致王女心生極度恐懼，附近民眾見狀趕緊報警求助。

線上巡邏警力火速趕抵現場，立即展開強力執法，當場制伏許男並奪下武器，依恐嚇現行犯實施逮捕，並在現場查扣涉案的鋸刀，以及一根已經打到斷裂的球棒，警方隨後更發現，許嫌不僅持械恐嚇，還涉嫌在吸食毒品後神智不清的情況下開車上路。

警方在制伏許男後，注意到他駕駛的自小客車不僅引擎仍處於發動狀態，且車子的左前輪已經嚴重爆胎、胎皮破損，面對詢問，許男坦承在駕車前來的途中，車輛就因輾壓到大石塊導致輪胎毀損，但他仍執意一路狂飆趕往現場報復。

由於許男神情恍惚、舉止異常，警方現場對其進行酒測，確認並無酒駕情事，隨後在徵得許男同意後實施唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應，證實他是在吸食毒品後的亢奮或恍惚狀態下，強行駕駛爆胎車輛上路，險象環生。

警方表示，許男的行為不僅涉及暴力恐嚇，爆胎毒駕更對不特定用路人的生命安全構成極大威脅，已依恐嚇、公共危險等罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦，鑑於許嫌惡行重大且有反覆實施之虞，警方也特別建請檢察官向法院聲請羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄許姓男子毒駕上路，就連車輛爆胎都執意前往尋仇。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄許姓男子毒駕上路，就連車輛爆胎都執意前往尋仇。記者巫鴻瑋／翻攝

毒駕 高雄 毒品

延伸閱讀

男毒駕國3撞護欄 檢以先前毒駕偵查中再犯、逃亡之虞聲押獲准

影／57歲男毒駕又違規闖紅燈、逆向行駛吃5張罰單 另依毒駕移送法辦

高雄警匪追逐！警喬裝買家抓毒販遭撞 男撞8車逃45公里落網

又毒駕！北市男開車撞10輛汽機車 警搜出2顆煙彈、1包安非他命

相關新聞

毒駕罪魁禍首！唾篩檢出這4種毒品最多 警政署全國掃蕩

近期發生多起毒駕傷亡事故，刑事局分析以唾液毒品快篩試劑檢出的毒品種類，前4名依序是安非他命、K他命、依托咪酯類、海洛因；警政署已通令本月24日起全國同步實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，鎖定這4種毒品掃蕩。

又是毒駕！爆胎仍執意飆速尋仇 高雄男遭依現行犯逮補

高雄市阿蓮區一名許姓男子因與王姓女子存有工作及金錢糾紛，前天下午氣憤駕車前往找王女，不僅大聲咆哮，更當眾揮舞球棒與鋸刀作勢攻擊，嚇壞目擊民眾，轄區警方到場依現行犯將他逮捕，沒想到毒品快篩竟驗出毒品陽性，確認男子毒駕尋仇，當場依法送辦。

報廢汽車當移動毒庫 嘉檢偵破跨縣市販毒集團起訴多名犯嫌

嘉義地檢署指揮海巡署與嘉義縣市警方組成專案小組，成功瓦解隱匿於汽車板金廠、洗車場的跨縣市複合型販毒集團，狡猾犯嫌利用汽修專業將大量毒品藏於報廢汽車內。專案小組歷經3波搜索，共查獲大麻、愷他命、卡西酮等上萬公克毒品及現金60萬餘元，依法起訴共同正犯與藥腳等多名犯嫌。檢察長蔡宗熙表示，檢警將持續採取刨根鐵腕手段，全力構築無毒清淨家園 。

影／安全帽沒戴好還邊騎車邊抽菸 警攔查發現毒駕屏檢聲押獲准

屏東縣47歲簡姓男子施用多種毒品接連騎車上路，25日下午在東港吸毒騎車，當天晚間又再以電子煙吸毒品託咪酯的菸彈後，仍執意騎車上路，警方發現簡男邊騎車邊抽菸、安全帽沒扣好上前盤查時，發現簡男接連毒駕，涉公共危險罪移送檢方，屏檢昨26日晚間向法院聲押獲准。

影／毒駕男遭警攔查 藉口手機沒電涉嫌開車撞傷2警逃逸

新北市程姓男子今天駕車行經永和區保順路因毒駕遭員警攔下盤查，藉口手機沒電回車上拿行動充電器，涉嫌乘機開車撞傷2警，往台北市方向逃逸，警方已鎖定該車車號全力追緝中。

男子涉毒駕將老翁撞成重傷 檢方聲押獲准…苗栗地檢：對毒駕犯罪零容忍

32歲林姓男子5月25日晚間9點多涉嫌施用毒品後，騎機車在苗栗縣三灣鄉124乙縣道3公里處撞擊82歲李姓行人，造成李姓老翁重傷昏迷，現已轉往台中中醫大附屬醫院救治中。經警方對林姓男子採集尿液送驗，檢測發現林男有第三級毒品去甲基愷他命的陽性反應，並已達行政院公告品項及濃度值以上，苗栗檢方向法院聲請羈押並蒞庭論告，法院今天上午裁定准予羈押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。