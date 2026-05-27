又是毒駕！爆胎仍執意飆速尋仇 高雄男遭依現行犯逮補

高雄市阿蓮區一名許姓男子因與王姓女子存有工作及金錢糾紛，前天下午氣憤駕車前往找王女，不僅大聲咆哮，更當眾揮舞球棒與鋸刀作勢攻擊，嚇壞目擊民眾，轄區警方到場依現行犯將他逮捕，沒想到毒品快篩竟驗出毒品陽性，確認男子毒駕尋仇，當場依法送辦。

警方指出，涉案的許姓男子與王姓女子因工作與財務問題長期不睦，5月25日下午2時許，許男駕駛自小客車前往雙方約定地點，雙方一碰面隨即發生激烈口角，許男情緒失控下，轉身從車內抽出一支球棒及一把鋸刀，在街頭瘋狂咆哮，並數度作勢朝王女揮砍、攻擊，導致王女心生極度恐懼，附近民眾見狀趕緊報警求助。

線上巡邏警力火速趕抵現場，立即展開強力執法，當場制伏許男並奪下武器，依恐嚇現行犯實施逮捕，並在現場查扣涉案的鋸刀，以及一根已經打到斷裂的球棒，警方隨後更發現，許嫌不僅持械恐嚇，還涉嫌在吸食毒品後神智不清的情況下開車上路。

警方在制伏許男後，注意到他駕駛的自小客車不僅引擎仍處於發動狀態，且車子的左前輪已經嚴重爆胎、胎皮破損，面對詢問，許男坦承在駕車前來的途中，車輛就因輾壓到大石塊導致輪胎毀損，但他仍執意一路狂飆趕往現場報復。

由於許男神情恍惚、舉止異常，警方現場對其進行酒測，確認並無酒駕情事，隨後在徵得許男同意後實施唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應，證實他是在吸食毒品後的亢奮或恍惚狀態下，強行駕駛爆胎車輛上路，險象環生。

警方表示，許男的行為不僅涉及暴力恐嚇，爆胎毒駕更對不特定用路人的生命安全構成極大威脅，已依恐嚇、公共危險等罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦，鑑於許嫌惡行重大且有反覆實施之虞，警方也特別建請檢察官向法院聲請羈押。

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