影／57歲男毒駕又違規闖紅燈、逆向行駛吃5張罰單 另依毒駕移送法辦

苗栗縣57歲范姓男子5月26日下午3點多涉嫌在頭份市區毒駕，頭份警方發現可疑欲上前攔查，但對方拒不配合並加速逃逸，沿途逆向、闖紅燈，警方最後仍將范男攔停，在他身上查獲一、二級毒品，依危險駕車、毒駕等多項交通違規舉發，並移送檢方偵辦。

頭份警分局表示，近日雖投入大量警力執行「頭份四月八」專案勤務，但5月23日起仍結合縣警局支援警力規畫取締毒品及毒後駕車專案，針對轄內毒駕高風險對象、易肇事路段、可疑車輛及店家實施高強度攔查臨檢，專案期間查獲8件毒駕案，今年元月迄5月26日止，已查獲88件吸食毒品後駕車的違法案件。

頭份警分局指出，頭份派出所警網5月26日在市區發現一名機車騎士神情怪異緊張，警方上前攔查，但騎士拒不配合還加速逃逸，沿途逆向、闖紅燈，警方最後將騎士攔停，查獲范姓男子持有依托咪酯菸彈1顆及電子菸桿，對方隨後又交付警方隨身包，包內有一級毒品海洛因0.95公克、二級毒品安非他命4包共14.29公克、依托咪酯粉1.3公克、依托咪酯菸彈3顆共18.6公克、電子菸桿1支，舉發對方危險駕車、毒駕等交通違規。

警方表示，范姓男子涉及毒駕公共危險罪及毒品案，違規部分依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款規定罰鍰最高12萬元，另外危險駕駛罰鍰3萬6000元、逆向行駛罰鍰900元、闖紅燈罰鍰1800元、紅燈右轉2件罰鍰共1800元，總計可開罰16萬500元，並查扣車牌，車輛移置保管；全案移送檢方複訊後，范男以1萬2000元獲交保。

頭份警分局長郭譯隆強調，毒品對人體精神及判斷力具強烈危害，吸食毒品後駕車危害程度不亞於酒後駕車，在路上行駛易造成嚴重性重大事故，對自己及其他無辜用路人生命財產安全構成巨大威脅；一旦經唾液快篩檢測呈現陽性，汽車毒駕最高罰鍰12萬元、機車最高9萬元；警方將當場扣車並吊扣駕駛執照，不讓毒駕車輛繼續上路危害他人，如駕駛人經快篩陽性或拒絕配合檢測，且客觀表現足認已「不能安全駕駛」時，員警將依規定當場逮捕，並立即隨案移送地檢署偵辦。

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