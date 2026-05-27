報廢汽車當移動毒庫 嘉檢偵破跨縣市販毒集團起訴多名犯嫌

嘉義地檢署指揮海巡署與嘉義縣市警方組成專案小組，成功瓦解隱匿於汽車板金廠、洗車場的跨縣市複合型販毒集團，狡猾犯嫌利用汽修專業將大量毒品藏於報廢汽車內。專案小組歷經3波搜索，共查獲大麻、愷他命、卡西酮等上萬公克毒品及現金60萬餘元，依法起訴共同正犯與藥腳等多名犯嫌。檢察長蔡宗熙表示，檢警將持續採取刨根鐵腕手段，全力構築無毒清淨家園 。

本案專案小組歷經長期縝密蒐證，近期偵查終結提起公訴，並5月25日移審法院。檢方統合友軍發動3波全面搜索，跨縣市瓦解隱匿於保養廠等處之複合型上下游毒品鏈。第一波搜索查獲37歲蔡男、46歲鄭男涉嫌以汽車鈑金保養廠為掩護販毒，扣得大麻8公克、依托咪酯菸彈1顆、愷他命678.01公克、毒品咖啡包284包及分裝工具。

該集團遭首波查獲後仍不知悔改。鄭、蔡與配偶40歲蔡女為牟取不法利益，涉嫌合夥經營洗車場掩護販毒，並由34歲陳男提供毒品來源，指使30歲張女代為交付及收款。蔡男出面進貨，鄭男負責與藥腳面交，不法所得交由蔡女對帳。專案小組隨即展開後續行動，發動第二波搜索，查獲大麻43公克、愷他命37.56公克、毒品咖啡包1231包、彩虹菸1027支、哈蜜瓜錠516.97公克、卡西酮及粉末7061.29公克、現金56萬2419元，並扣得涉案3輛自小客。

專案小組隨後追查，發動第三波搜索，再破獲47歲曾女與37歲呂男今年2月14日，涉嫌以30萬元價格販賣毒品咖啡包200包、卡西酮5000公克及青蘋果錠2大罐（約2萬顆）予藥腳廖男的販毒犯行。全案另衍生陳男因毒品尾款未付，指使共犯持木棍強擄毆打藥腳廖男，並強奪卡西酮之暴力黑吃黑事件。

蔡、鄭、陳、呂及張女、曾女、蔡女等人，因分別涉犯違反毒品危害防制條例等罪嫌，均依法提起公訴。檢察官黃天儀於第二波搜索時，就張女、陳男、蔡男、鄭男等4人聲請羈押獲准。案件起訴並移審法院後，在押4人中，除張女外，陳男、蔡男、鄭男等3人均由法院裁定仍續予羈押。

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跨縣市毒品鏈隱匿汽車板金廠，嘉義地檢署發動3波搜索起訴多嫌。記者李宗祐／翻攝

狡猾犯嫌利用汽修專業將大量毒品藏於報廢汽車內，遭檢警查獲百口莫辯。記者李宗祐／翻攝

跨縣市毒品鏈隱匿汽車板金廠，嘉義地檢署發動3波搜索起訴多嫌。記者李宗祐／翻攝

狡猾犯嫌利用汽修專業將大量毒品藏於報廢汽車內。記者李宗祐／翻攝

犯嫌利用汽修專業將大量毒品藏於報廢汽車音響夾層。記者李宗祐／翻攝

跨縣市毒品鏈隱匿汽車板金廠，嘉義地檢署發動3波搜索起訴多嫌。記者李宗祐／翻攝