檢警瓦解大宗販毒上下游供應鏈 嘉檢起訴7人

嘉義地檢署自去年10月起指揮嘉義縣市警方、海巡署查緝隊，執行3波新興毒品搜索行動，查獲嘉義地區大宗販毒上下游供應鏈，查扣多樣新興毒品，並起訴蔡姓男子等7人。

嘉義地檢署表示，經檢舉發現蔡姓男子、鄭姓男子以汽車鈑金及保養廠為掩護涉嫌販賣毒品，經蒐證並於去年10月間執行搜索，查扣大麻、愷他命及毒品咖啡包等大量證物。

嘉檢說，經追查，掌握蔡男的上游販毒集團運作模式，並鎖定上游的主要供毒者為陳姓男子，不過，需到案執行的陳男未如期報到遭通緝，於今年1月間遭警攔查，並入監服刑。

承辦檢察官黃天儀擴大指揮偵辦組專案小組，在陳男入監服刑後，發現被搜索查獲的蔡男、鄭男仍持續販毒，毒品改由入監服刑的陳男兒子及其女友張女提供，檢警於今年3月間進行第二波搜索，逮捕陳男兒子、張女等人，並查扣咖啡包、卡西酮等大宗毒品。

檢警執行第二波搜索後，發現陳男再娶的曾姓女子也涉嫌販賣入監服刑陳男所遺留的毒品，於5月初進行第三波搜索，逮捕曾女及共犯呂男。

嘉檢今天發布新聞稿表示，這起販毒案計緝獲蔡男等多人，累計查扣大麻約51公克、依托咪酯煙彈、愷他命700多公克、毒品咖啡包1500多包、卡西酮類毒品高達7000多公克、彩虹菸1000多支、哈密瓜錠500多公克、現金新台幣60萬餘元，成功瓦解上下游販毒集團，強力阻絕毒品流入社會。

嘉檢檢察長蔡宗熙呼籲，大麻、依托咪酯（喪屍煙彈）、愷他命及卡西酮（毒品咖啡包、彩虹菸主成分），均為嚴重危害社會新興毒品，施用將會造成神經系統永久性損害，民眾勿因一時好奇或同儕誘惑而嘗試，以免自毀前程。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885