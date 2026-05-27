影／安全帽沒戴好還邊騎車邊抽菸 警攔查發現毒駕屏檢聲押獲准

屏東縣47歲簡姓男子施用多種毒品接連騎車上路，25日下午在東港吸毒騎車，當天晚間又再以電子煙吸毒品託咪酯的菸彈後，仍執意騎車上路，警方發現簡男邊騎車邊抽菸、安全帽沒扣好上前盤查時，發現簡男接連毒駕，涉公共危險罪移送檢方，屏檢昨26日晚間向法院聲押獲准。

檢警指出，簡姓男子25日晚間騎機車經過屏東市復興路，警方巡邏發現簡男的安全帽帽帶沒有扣好，且騎車時抽菸，尾隨至復興路131號前攔查。

警方調查發現，47思為簡男是毒品治安顧慮人口，盤查中發現簡男精神恍惚、言語含糊，經詢問後，簡男主動交付依托咪酯3顆及含有海洛因成分針筒1支，曾施用一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及依托咪酯。

警方採驗其唾液與尿液檢體，檢出海洛因、安非他命、依託咪酯及愷他命等毒品陽性反應，並查扣毒品。警方昨天移送屏東地檢署後，檢方認為，簡男有反覆實施犯罪之虞及羈押之必要，向法院聲請羈押並蒞庭論告，昨26日夜間法院裁定准予羈押。

屏東警分局表示，從5月24日執行取締毒駕專案至今查獲3件毒駕。防制毒品危害擴及用路人生命財產安全，持續加強查緝毒駕、毒品犯罪及危險駕車行為。

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簡男（中）接連吸毒騎車上路，交通違規遭警盤查發現，涉公共危險罪，檢方聲押獲准。圖／警方提供