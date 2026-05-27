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影／毒駕男遭警攔查 藉口手機沒電涉嫌開車撞傷2警逃逸
新北市程姓男子今天駕車行經永和區保順路因毒駕遭員警攔下盤查，藉口手機沒電回車上拿行動充電器，涉嫌乘機開車撞傷2警，往台北市方向逃逸，警方已鎖定該車車號全力追緝中。
新北市永和警分局得和派出2名員警今天上午9時許執行巡邏勤務，發現程姓男子（40歲）開車情況有異，疑似毒駕，一路尾隨至永和區保順路往環河西路方向，攔下該車進行盤查，經當場實施唾液快篩確認陽性反應。
程男見事跡敗露，藉口手機沒電要回車上拿行動充電器，乘機開車還涉嫌撞傷2警，朝台北市方向逃逸，造成2名員警手腳擦挫傷，就醫後確認無生危險。永和警分局獲報立即通報攔截圍捕，並擴大調閱沿路監視器，已掌握程嫌身分，正全力追緝中。
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