男子涉毒駕將老翁撞成重傷 檢方聲押獲准…苗栗地檢：對毒駕犯罪零容忍

32歲林姓男子5月25日晚間9點多涉嫌施用毒品後，騎機車在苗栗縣三灣鄉124乙縣道3公里處撞擊82歲李姓行人，造成李姓老翁重傷昏迷，現已轉往台中中醫大附屬醫院救治中。經警方對林姓男子採集尿液送驗，檢測發現林男有第三級毒品去甲基愷他命的陽性反應，並已達行政院公告品項及濃度值以上，苗栗檢方向法院聲請羈押並蒞庭論告，法院今天上午裁定准予羈押。

苗栗地檢署表示，檢方強力執法遏止毒駕行為，對林姓被告聲請預防性羈押獲准，彰顯檢方對毒駕犯罪零容忍的立場和態度。

檢方強調，全案經檢察官訊後，認定林姓男子涉犯刑法第185條之3第1項第3款、同條第2項後段施用毒品不能安全駕駛致重傷罪罪嫌重大，且考量其有反覆實施犯罪之虞及羈押之必要，向法院聲請羈押並蒞庭論告，經法院於上午裁定准予羈押。

苗栗地檢署持續遵循法務部訂定的強化執法作為及台灣高檢署指示執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，對漠視公共安全的毒駕行為，嚴厲追訴，絕不寬貸，以彰顯對毒駕犯罪零容忍決心，守護全體國人生命身體安全，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護全民交通安全。

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