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毒駕氾濫...台中市警局臉書公開16人毒駕累犯 高清無碼全露

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

毒駕衍生交通事故，造成死傷，已讓台灣人民心生畏懼，台中市警局臉書「台中TCPB波麗士」昨天公開16名毒駕累犯的涉案人姓名與長相，貼文寫到「到底要罰多重，才足以嚇阻毒駕？」，希望透過行政公開的方式，達到遏阻效果，貼文上線一天，即有近8000名網友按讚，引發熱議。

台中市警局指出，依照警政署最新的查緝新規，若毒品唾液快篩陽性即重罰，汽車最高罰12萬、機車最高9 萬，當場扣車、吊扣駕照，另外若快篩陽性或拒測且客觀足認不能安全駕駛，當場逮捕移送。

市警局說，毒駕者10年內累犯加重處罰，第二次毒駕最高罰12萬、吊銷駕照3年，第三次以上依前次金額再加罰9萬元，開罰金額無上限，另公開累犯姓名、照片及違規事實，因此次在臉書公開毒駕累犯的姓名、照片與違規事實，即是法令規定，希望有遏阻效果。

有網友認為，「警察努力抓，法官拼命放，司法再不重罰，怎麼也抓不完」，也有人說，「犯罪者沒有廉恥心的，不然怎麼一再犯罪」，但也有網友肯定，不管公布毒駕者是否達到遏阻效果，但「有進步，沒有碼了」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市警局臉書公開毒駕累犯者的相片與姓名。圖／摘自台中TCPB波麗士
台中市警局臉書公開毒駕累犯者的相片與姓名。圖／摘自台中TCPB波麗士

毒駕 台中市

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