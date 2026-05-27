騎微型電動二輪車逆向行駛 毒駕男自摔送辦檢方聲請羈押

23歲蔡姓男子昨晚騎乘微型電動二輪車「逆向行駛」被巡邏警方盯上，卻加速逃逸自摔，經毒品快篩測出安非他命、依托咪酯等毒品陽性反應，涉嫌毒駕遭移送法辦。新北地檢署認定，蔡男涉刑法不能安全駕駛等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施之虞，今向法院聲請羈押。

檢警指出，蔡男5月26日晚上8時許，騎乘微型電動二輪車上路，在新北市中和區連城路逆向行駛，警方巡邏見狀欲執行攔查，蔡男不配合反而加速逃逸，隨後自摔被警方壓制。

當時，蔡男神志恍惚且言語對答語無倫次，經同意「毒品快篩」，呈現依托咪酯、愷他命、安非他命及甲基卡西酮等毒品陽性反應，警方從衣物口袋查獲使用過的毒品咖啡包殘渣袋3包，依法逮捕法辦。

檢察官複訊後審酌，蔡男涉犯刑法不能安全駕駛、毒品危害防制條例施用第二級毒品等罪嫌，考量有逃亡事實、反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押。

新北檢表示，近來轄區毒駕案件頻傳，已就多件重大毒駕案件聲請羈押獲准，爾後將持續依台灣高等檢察署指示，落實「全國毒駕專案」執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，對於漠視公共安全的毒駕行為，必依法從嚴從重追訴，絕不寬貸，以期杜絕毒駕風氣，守護國人交通安全及社會安寧。

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