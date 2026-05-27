影／彰化男毒駕遭逮女友辯夾鏈袋是裝甜辣醬 警一句話打臉

彰化警分局昨晚執行交通大執法路檢勤務時，查獲一名黃姓男子涉嫌毒駕，警方在車內查扣依托咪酯煙油、電子煙器具及安非他命等物品；過程中，同在車上的女友面對警方詢問可疑夾鏈袋時，竟稱是「要拿去早餐店裝甜辣醬」。

莿桐派出所所長林宗延率員於昨天晚間10時至翌日凌晨2時執行交通稽查勤務，約晚間11時40分許，在彰化交流道往市區方向執行路檢時，發現一輛自小客車前擋風玻璃破裂，疑有危害行車安全情形，因此上前攔查。

警方指出，盤查過程中，員警先在駕駛座車門置物箱內發現2瓶不明煙油塑膠瓶，黃男主動交付後，初步檢驗呈毒品陽性反應，現場並查扣電子煙加熱棒1支及煙彈1個。

當時也在車上的黃男女友，面對警方詢問車內可疑夾鏈袋用途時，聲稱是「要拿去早餐店裝甜辣醬」，員警當場反問「這你也講得出來」，她還顧左右而言他「哪個早餐店沒甜辣醬」，她另指出，因有人欠錢，兩人前往討債，車輛遭砸毀，對此感到無奈。

警方進一步附帶搜索，又在黃男上衣口袋內查獲1小包安非他命，當場依法逮捕。經實施毒品唾液快篩後，黃男對依托咪酯及安非他命均呈陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移請彰化地檢署偵辦。

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彰化警方昨天在彰化交流道往市區方向執行路檢時，發現一輛自小客車前擋風玻璃破裂，經攔檢逮到毒駕黃姓男子。圖／警方提供