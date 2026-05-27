毒、詐通緝犯租屋潛藏士林夜市 「警」盯2日逮人查獲3種毒品

台北市警方日前獲報士林區某民宅有男子吸毒，首次查訪未發現異狀，2日後再次獲報，循線清查當場查獲林姓男子涉嫌持有毒品依托咪酯、海洛因等，另發現他因涉毒品、詐欺罪遭通緝在案，詢後將其解送歸案，並依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，士林分局文林路派出所5月3日接獲民眾報案，指稱士林區小西街一帶某民宅，近期有可疑人士租住，屋內不時飄出異味，疑似在屋中吸毒；文林路派出所副所長盧世福當晚獲報後旋即率隊前往查訪，但屋中無人、未發現異狀。

警方5月5日深夜再次獲報可疑男子現蹤，盧世福再次帶隊前往調查，當場在屋中查獲41歲林姓男子，現場查扣吸食器、毒品依托咪酯、海洛因、安非他命等證物。

據悉，林男此前就因涉毒品、詐欺案遭士林地檢署通緝，平時在工地擔任臨時工度日，四處租住潛藏，仍難逃法網；此次落網他拒未交代毒品來源，警詢後將其依法解送歸案，並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦，持續追查不法源頭。

警方提醒，依托咪酯等新興毒品危害身心甚巨，民眾切勿因一時好奇而施用，以免觸法。警方將持續加強查緝毒品及各類不法犯罪，淨化轄區治安，維護市民安全，民眾如發現可疑人、事、物，應立即撥打向警方報案，共同維護社會治安。

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