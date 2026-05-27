聽新聞
0:00 / 0:00
又毒駕！北市男開車撞10輛汽機車 警搜出2顆煙彈、1包安非他命
台北市松山區今天早上發生毒駕事件，程姓男子開公司車出門，行經健康路時失控擦撞路邊9輛機車，接著再撞前方停等紅燈的汽車，警方趕抵，認定程男行徑怪異懷疑毒駕，經快篩果然呈現陽性反應，並查獲依托咪酯煙彈和毒品安非他命，當場逮捕依現行犯移送法辦。
警方今天早上10點多獲報，健康路發生追撞事故趕抵，肇事駕駛程男（34歲）開車失控，擦撞路邊停放的9輛機車，再撞上停等紅燈的汽車，程男不斷表示自己未受傷，但警方根據現場車禍狀況懷疑不單純。
警方調閱路口監視器畫面，發現程男擦撞路邊「一整排」機車後沒停車，反而還開到前面追撞馬路上等紅燈的汽車，他雖然沒有酒駕，但懷疑毒駕在現場對他做毒品唾液快篩，果然呈現陽性反應。
警方附帶搜索，在程男身上和車內查獲兩顆含有依托咪酯成分的煙彈，以及一包毒品安非他命（約0.6公克），程男警詢時坦承是他持有，但辯稱是在導航才分神肇事、不是因為吸毒，警詢後被依毒品、公共危險罪嫌移送法辦，並移置保管車輛。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。