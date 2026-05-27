又毒駕！北市男開車撞10輛汽機車 警搜出2顆煙彈、1包安非他命

台北市松山區今天早上發生毒駕事件，程姓男子開公司車出門，行經健康路時失控擦撞路邊9輛機車，接著再撞前方停等紅燈的汽車，警方趕抵，認定程男行徑怪異懷疑毒駕，經快篩果然呈現陽性反應，並查獲依托咪酯煙彈和毒品安非他命，當場逮捕依現行犯移送法辦。

警方今天早上10點多獲報，健康路發生追撞事故趕抵，肇事駕駛程男（34歲）開車失控，擦撞路邊停放的9輛機車，再撞上停等紅燈的汽車，程男不斷表示自己未受傷，但警方根據現場車禍狀況懷疑不單純。

警方調閱路口監視器畫面，發現程男擦撞路邊「一整排」機車後沒停車，反而還開到前面追撞馬路上等紅燈的汽車，他雖然沒有酒駕，但懷疑毒駕在現場對他做毒品唾液快篩，果然呈現陽性反應。

警方附帶搜索，在程男身上和車內查獲兩顆含有依托咪酯成分的煙彈，以及一包毒品安非他命（約0.6公克），程男警詢時坦承是他持有，但辯稱是在導航才分神肇事、不是因為吸毒，警詢後被依毒品、公共危險罪嫌移送法辦，並移置保管車輛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

程姓男子今天早上吸毒後開車上路，擦撞路邊9輛機車，接著再撞上前方停等紅燈的汽車。記者翁至成／翻攝

程姓男子今天早上吸毒後開車上路，擦撞路邊9輛機車，接著再撞上前方停等紅燈的汽車。記者翁至成／翻攝

程姓男子今天早上吸毒後開車上路，擦撞路邊9輛機車，接著再撞上前方停等紅燈的汽車。記者翁至成／翻攝