嘉市警啟動全國同步查緝毒駕專案 今年已查獲71件毒駕防堵危機

近期國內發生數起毒駕致死案，引發社會高度關注。嘉義市警察局配合警政署全國同步查緝活動，即日起全面查緝毒駕與斷源緝毒。局長陳明志表示，毒駕就如同在道路上移動的不定時炸彈，對市民的生命安全構成極大威脅，將以最高標準的執法力度，讓毒品與毒駕在嘉義市無所遁形。統計今年1月迄今，市警局已查緝毒駕71件，並查獲各級毒品290件306人、起獲毒品總計6886公克，成功防堵多起潛在道路危機，展現查緝決心。

行動由局長陳明志親自坐鎮指揮，針對取締毒駕與掃蕩毒品供應鏈展開雙管齊下的執法，配合警政署所推動的「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，即日起全面出擊。

市警局表示，在查緝的71件毒駕案件中，使用唾液快篩檢測出毒品甲基安非他命有37件、愷他命36件次之、依托咪酯11件再次之。

專案期間，警方規畫每周針對易發生毒駕的熱點，編排高強度的攻勢勤務與路檢。第一線執勤員警若遇疑似毒駕者，將嚴格執行唾液快篩檢測；若結果呈陽性或遇拒測的現行犯，將依法當場逮捕。

另為防制毒駕犯心存僥倖再度施用毒品駕車，警方將蒐集一切情狀及相關證據，建請檢察官聲請預防性羈押。

市警局表示，警方打擊毒品與毒駕的決心貫徹如一，將以具體行動捍衛治安，讓市民安心生活、平安上路，也嚴正呼籲不法分子切勿心存僥倖。

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嘉義市警方規畫每周針對易發生毒駕的熱點，編排高強度的攻勢勤務與路檢。若遇疑似毒駕者，將嚴格執行唾液快篩檢測。圖／嘉義市警局提供

嘉義市警方規畫每周針對易發生毒駕的熱點，編排高強度的攻勢勤務與路檢。圖／嘉義市警局提供

嘉義市警局長陳明志親自坐鎮指揮，針對取締毒駕與掃蕩毒品供應鏈展開雙管齊下的執法，配合警政署所推動的「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，即日起全面出擊。圖／嘉義市警局提供