影／掃蕩毒駕新北深坑所長發威 3小時逮3騎士涉毒駕還無照駕駛

近日重大毒駕交通事故頻傳，新北警方配合警政署自5月24日同步啟動為期3天強化「查緝毒駕」專案，共查獲毒駕案件130人，其中4人因毒駕遭羈押獲准，新店分局深坑分駐所長張伯榮火力全開，3小時內連續查獲3起毒駕還均無照駕駛，有效遏止毒駕危害，杜絕重大交通安全隱患。

新店警分局自5月24日至26日執行「查緝毒駕」專案期間，共查獲21起毒駕案件，其中深坑分駐所長張伯榮更是在3小時內連續查緝毒駕3件3人，強力宣示新店警對於毒駕零容忍之決心

深坑所長張伯榮昨天率領所內員警於上午7時10分，在北深路3段123號前查獲機車騎士林姓男子（54歲）後，7時28分在平埔街16號查獲普機車騎士陳姓男子（60歲），隨後於9時54分在北深路1段與翠谷街口查獲機車騎士黃姓男子（47歲）等3人涉嫌毒駕，且3人皆為無照駕駛，昨依違反道路交通管理處罰條例第35條1項2款部分，依法製單、移置保管交通工具，另涉公共危險毒駕罪嫌部份，將尿液報告結果確認後，將依法函送台臺北地檢署偵辦。

新店警方呼籲，防範毒駕不能僅依靠警方強勢執法，更需仰賴全民防範意識之提升與落實，警方將持續透過社區宣導、校園教育及網路媒體等多元管道，加強宣導毒駕危險性與法律責任，提升全民交通安全意識，期望透過警民合作徹底杜絕毒駕悲劇，共同營造安全、健康、無毒的交通環境。

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新北市新店警分局深坑分駐所所長張伯榮昨在深坑區北深路1段與翠谷街口查獲機車騎士黃姓男子涉嫌毒駕。圖／警方提供