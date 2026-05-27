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影／掃蕩毒駕新北深坑所長發威 3小時逮3騎士涉毒駕還無照駕駛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

近日重大毒駕交通事故頻傳，新北警方配合警政署自5月24日同步啟動為期3天強化「查緝毒駕」專案，共查獲毒駕案件130人，其中4人因毒駕遭羈押獲准，新店分局深坑分駐所長張伯榮火力全開，3小時內連續查獲3起毒駕還均無照駕駛，有效遏止毒駕危害，杜絕重大交通安全隱患。

新店警分局自5月24日至26日執行「查緝毒駕」專案期間，共查獲21起毒駕案件，其中深坑分駐所長張伯榮更是在3小時內連續查緝毒駕3件3人，強力宣示新店警對於毒駕零容忍之決心

深坑所長張伯榮昨天率領所內員警於上午7時10分，在北深路3段123號前查獲機車騎士林姓男子（54歲）後，7時28分在平埔街16號查獲普機車騎士陳姓男子（60歲），隨後於9時54分在北深路1段與翠谷街口查獲機車騎士黃姓男子（47歲）等3人涉嫌毒駕，且3人皆為無照駕駛，昨依違反道路交通管理處罰條例第35條1項2款部分，依法製單、移置保管交通工具，另涉公共危險毒駕罪嫌部份，將尿液報告結果確認後，將依法函送台臺北地檢署偵辦。

新店警方呼籲，防範毒駕不能僅依靠警方強勢執法，更需仰賴全民防範意識之提升與落實，警方將持續透過社區宣導、校園教育及網路媒體等多元管道，加強宣導毒駕危險性與法律責任，提升全民交通安全意識，期望透過警民合作徹底杜絕毒駕悲劇，共同營造安全、健康、無毒的交通環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市新店警分局深坑分駐所所長張伯榮昨在深坑區北深路1段與翠谷街口查獲機車騎士黃姓男子涉嫌毒駕。圖／警方提供
新北市新店警分局深坑分駐所所長張伯榮昨在深坑區北深路1段與翠谷街口查獲機車騎士黃姓男子涉嫌毒駕。圖／警方提供

新北市新店警分局深坑分駐所所長張伯榮昨在深坑區平埔街查獲機車騎士陳姓男子涉嫌毒駕。圖／警方提供
新北市新店警分局深坑分駐所所長張伯榮昨在深坑區平埔街查獲機車騎士陳姓男子涉嫌毒駕。圖／警方提供

深坑 毒駕 新北

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