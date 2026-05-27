海巡署苗栗查緝隊高雄查獲毒鴛鴦 一條龍自製喪屍煙彈販賣遭起訴

海巡署偵防分署苗栗查緝隊接獲情資，今年1月間遠赴高雄美濃，在一處貨櫃屋內查獲一對情侶涉嫌自製毒煙販售牟利，現場起出多項毒品、製毒器具及子彈6顆，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦；近日，全案偵結將2嫌提起公訴。

據了解，苗栗查緝隊接獲販毒情資，掌握流竄南部地區的53歲林男及41歲劉姓女友，透過「自己製造、自己販賣」一條龍販毒模式，牟取暴利。這對毒鴛鴦為規避警方查緝，常於高雄美濃一帶晝伏夜出；經專案小組報請橋頭地檢署劉維哲檢察官指揮偵辦，並經長期蒐證及利用大數據分析比對，掌握兩人生活作息後，於1月19日持搜索票，在其居住的貨櫃屋內查獲大量毒品、製毒器具及子彈等證物。

苗栗查緝隊指出，專案人員在貨櫃屋共起出第一級毒品海洛因343公克、第二級毒品安非他命1097公克、第二級毒品依托咪酯343公克、依托咪酯煙彈10顆64公克、依托咪酯煙油1瓶8公克、製毒器具一批及子彈6顆。全案近日偵結，檢方依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例將兩嫌提起公訴。

苗栗查緝隊呼籲，製造、販賣毒品影響國內治安及國人健康至鉅，海巡署將持續結合檢、警、調、海關等單位，全力執行毒品查緝工作，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線檢舉，共同維護社會治安。

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苗栗查緝隊接獲情資，今年1月間遠赴高雄美濃，在一處貨櫃屋內查獲一對情侶涉嫌自製毒煙販售牟利。圖／苗栗查緝隊提供