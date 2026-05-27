全台毒駕交通事故頻傳 屏警專案取締毒篩試劑即時抓出毒駕

近日毒駕事件頻傳，全台接連發生多起疑似毒駕造成重大交通事故案件，屏東警方啟動「強化取締毒駕專案勤務」，針對轄內重要道路、易肇事路段及高風險時段，加強執行機動路檢勤務，並配合毒篩試劑提升查緝能力。

包括東港及枋寮警分局均啟動專案，結合巡邏、路檢與交通稽查勤務，針對重要聯外道路、易肇事路段及可疑車輛加強查察，並配合新式毒品唾液快篩試劑使用，提升第一線查緝效率。篩檢陽性駕駛即依法偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，以「發現即查、篩陽即辦」原則，防制毒駕案件發生。

屏東縣2023年涉入毒駕事故5件、2024年3件、2025年11月20日快篩試劑啟用前4件，啟用後8件。過往因辨識不易、採驗程序較繁複，部分毒駕案件不易即時查明，快篩試劑導入後，有助員警於第一線即時初篩，使疑似毒駕案件及早浮現，反映查緝量能及辨識效能提升。

枋寮警分局表示，依「道路交通管理處罰條例」毒駕可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並可當場移置保管車輛及吊扣駕照；毒駕亦觸犯「刑法」公共危險罪，最高可處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金，若致人於死者最高可處10年以下有期徒刑。

東港警分局提醒，毒駕會伴隨判斷力下降、幻覺及反應遲鈍等症狀，危害程度不亞於酒後駕車，更是釀成重大道路交通事故的隱形殺手，不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾傷亡，民眾勿心存僥倖，以身試法。

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屏東東港及枋寮警分局均啟動強化取締毒駕專案，結合巡邏、路檢與交通稽查勤務加強查緝。圖／警方提供

屏東東港及枋寮警分局均啟動強化取締毒駕專案，結合巡邏、路檢與交通稽查勤務加強查緝。圖／警方提供