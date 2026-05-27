高雄今年毒駕釀2死 警取締毒駕增7成

高雄市小港區今年接連發生2起毒駕撞死機車騎士案件，引發社會關注，高雄市警方統計，今年1至4月警方取締毒駕比去年同期增加七成，將持續強力取締毒駕。

高雄市警局統計，去年全年共取締1477件毒駕案件，自去年11月20日起導入唾液快篩方式取締毒駕後，今年1至4月已取締546件，較去年同期314件增加232件，增幅達73.9％，同時顯示今年警方每月取締至少136人毒駕，平均每天至少查捕4人毒駕，展現警方強化執法，並顯現毒駕的嚴重性。

高雄市今年連發生毒駕車禍撞死2名機車騎士，3月7日楊姓男子在小港區中安路開車追撞前方機車，造成「三寶媽」李姓婦人傷重不治；另一起死亡案件則發生在5月14日，小港區高松路與山田路口，朱姓男子開車撞上洪姓老翁，老翁送醫不治，2人經警方快篩出毒駕，分別移送法辦。

警方表示，毒品不僅危害身心，更嚴重影響駕駛判斷能力，容易釀成重大傷亡事故，針對毒駕行為，警方除持續規劃路檢、臨檢勤務外，加強查緝毒駕，防制憾事再度發生。

警方呼籲，民眾切勿施用毒品後駕車上路，以免害人害己，若發現可疑毒駕情事，也可主動向警方檢舉，共同維護交通安全。

高雄警方強力取締毒駕，臨檢告示牌也由酒駕增加毒駕。圖／讀者提供