新北742警力大掃蕩3天抓130件毒駕、4累犯遭羈押 投2千萬預備金買試劑

近期毒駕釀傷亡事件頻傳，新北市警局動員大批警力啟動查緝毒駕、斷源緝毒專案，3天查獲130件毒駕、68名毒品犯，4人因毒駕被羈押。新北市長侯友宜也指示動用第二預備金2千萬增購毒品唾液快篩試劑，展現警方強力掃蕩毒駕與毒品犯罪決心。

新北警自5月24日至26日啟動第一階段「雷霆掃蕩期」專案勤務，針對毒駕熱點、重要幹道及治安複雜區域，擴大執行路檢與攔查勤務。3天內共出動警力742人次、路檢攔查112處，共計查獲毒駕案件130件，其中4人因屬毒駕累犯而遭羈押。警方同步溯源查獲製造（分裝）毒品案3人、販賣毒品案8人、轉讓毒品案1人、意圖販賣而持有毒品案2人及持有毒品54人，共計緝獲各類毒品嫌犯68人，全力打擊毒品供應鏈。

其中新店分局深坑派出所所長張伯榮，昨天上午7時許率領警員在北深路3段查獲毒駕的54歲林姓騎士，7時28分又在平埔街查獲同樣毒駕的60歲陳姓騎士，接著9時54分在北深路一段與翠谷街口再查獲47歲的黃姓騎士毒駕，且3人皆無照駕駛，有效阻止毒駕上路危害交通安全。

另外海山分局於專案首日晚間在新北大橋下橋處執行路檢勤務時，發現1名騎士在橋下關閉頭燈蛇行亂竄，警方上前攔查時，劉姓男騎士神情慌張，經查發現劉男曾有毒品前科，警方依法進行毒品唾液快篩後，發現竟呈安非他命及依托咪酯陽性反應，同時也查獲依托咪酯喪屍煙彈及毒品粉末，當即依毒品及公共危險罪現行犯逮捕送辦，及時避免可能發生的重大交通事故。

新北市警察局長方仰寧表示，市長侯友宜也指示動用第二預備金2千萬元增購毒品唾液快篩試劑及支應毒尿檢驗費用，方仰寧指出，毒駕已嚴重危害交通安全，警方將持續啟動第二、第三階段緝毒行動，結合高強度、密度臨檢、科技偵查及溯源查緝，全力查毒駕、斷毒源。

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警方在深坑區平埔街查獲60歲陳男涉嫌毒駕。記者黃子騰／翻攝

警方在板橋區新北大橋機車道下橋處查獲34歲劉男毒駕。記者黃子騰／翻攝