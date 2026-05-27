基隆5個月8起毒駕釀2死多傷民代籲嚴查 警：毒駕累犯殺人罪送辦

基隆市從去年12月到昨天為止，共發生8起毒駕事件，釀2死多人受傷，議員何淑萍今天在議會要求警方加強查緝毒駕，尤其要對列管毒品人口採取高強度巡查，並採科技執法、精準追蹤。警方表示，毒駕累犯以不確定故意殺人罪偵辦移送。

議員何淑萍表示，基隆市從去年12月到昨天為止，共發生8起毒駕事件，釀多人死傷，包括去12月南榮路倒垃圾有人被撞死亡、仁一路水果行前，還有今年4月5日廟口毒駕暴衝、5月4日市政府前暴衝、5月11仁一路逆向撞巡邏車、5月16日成功一路逆向撞13輛車、5月25日大武崙毒販對峙及5月26日上午國道3號毒駕撞車。

何淑萍說，毒駕這麼嚴重，防止毒駕不是口號，毒駕是隱形的不定時詐彈，為落實毒駕零容忍，她提出四項具體建議，一是市府要編列足夠快篩檢驗的預算，讓執法的配備、檢驗要齊全；二是建立高風險駕車資料庫，加檢巡查執法、列管毒品人員的車子車牌辨識攔截。

何淑萍表示，三是毒駕被吊銷駕照後應完成毒品戒癮治療才能再考，否則出獄後一碰毒又駕車，有如不定時詐彈；四是科技執法、精準追蹤，警方巡邏車應有完整追蹤列管毒品人口的車牌追蹤功能，加強攔截。

警察局長林信雄說，對毒駕從嚴法辦市警局從來不手軟，去年12月連續發生兩起毒駕致死案後，警方非常重視，去年開始只要毒駕嫌犯探預防性羈押、毒駕累犯以不確定故意殺人罪偵辦移送，不希望毒駕發生，但只要查獲就應重懲，市刑大已製作檢核表強化證據連結，移偵審機關。

林信雄表示，毒駕看起來一時之間很難快速減緩，去年和今年都有編列足夠快篩檢驗預算經費，列管毒品人口都有相關資料，巡邏車及員警都會加強巡查攔截、比對，防範毒駕。

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基隆5個月內8起毒駕釀多人死傷，民代籲警科技執法精準追蹤。記者游明煌／攝影