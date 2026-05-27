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貨櫃屋變喪屍煙彈分裝場 高雄破獲毒鴛鴦分裝毒品

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市美濃區偏僻鄉間的一處貨櫃屋今年1月被檢警查獲，林姓與劉姓情侶檔將貨櫃改裝成貨櫃屋當作分裝毒品的分裝場，現場查獲海洛因、安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等各類毒品，總市值高達1300萬元，並起出具殺傷力的子彈，被依毒品、槍砲等罪嫌提起公訴。

檢警調查，林姓男子與劉姓女子情侶檔為了掩人耳目，特地選定高雄美濃極為偏僻的鄉間貨櫃屋作為據點，他們涉嫌在該處自行製造、分裝並對外販售海洛因、甲基安非他命及依托咪酯煙彈等毒品。

專案小組歷經長時間蒐證，運用科技設備進行遠距監控，並透過大數據分析比對，鎖定兩人的犯罪據點與行蹤，今年1月19日專案小組見時機成熟，前往該貨櫃屋執行搜索與拘提行動，當場將林、劉兩人逮捕歸案。

警方在現場共計查扣到第一級毒品海洛因315.52公克、第二級毒品甲基安非他命1138.37公克、依托咪酯90.21公克、喪屍煙彈10顆，以及毒品分裝工具一批、具殺傷力之制式及非制式子彈共6顆。

案經移送橋頭地檢署，檢察官訊問後，認為林姓男子涉犯意圖販賣而持有第一級、第二級毒品等罪嫌重大，且有勾串、逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押獲准。

全案於今年4月21日偵查終結，檢方認定被告兩人涉犯意圖販賣而持有第一級與第二級毒品、持有第一級毒品純質淨重10公克以上、持有第二級毒品純質淨重20公克以上，以及非法持有具有殺傷力子彈等罪嫌，事證明確，依法向法院提起公訴。

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現場查扣到毒品原料粉末，情侶檔涉嫌將貨櫃屋當作毒品分裝場。圖／橋頭地檢署提供
現場查扣到毒品原料粉末，情侶檔涉嫌將貨櫃屋當作毒品分裝場。圖／橋頭地檢署提供

現場發現依托咪酯煙彈，以及多種毒品及毒品原料。圖／橋頭地檢署提供
現場發現依托咪酯煙彈，以及多種毒品及毒品原料。圖／橋頭地檢署提供

檢警在現場查獲用寶特瓶分裝的毒品原料。圖／橋頭地檢署提供
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毒品 高雄

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