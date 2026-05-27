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黃偉哲下令全面強化取締毒駕 這分局啟動護城專案立即攔查到2車有毒品

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

近日國內接連發生毒駕致死案件，台南市長黃偉哲昨天指示市警局即日起全面強化毒駕取締勤務，第六警分局向毒駕宣戰，昨晚立即安排聯合取締勤務，分別攔查二輛形跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕，攔阻毒駕風險。

第六分局昨晚規劃聯合取締勤務時間為8時至凌晨12時，重點聚焦於永成路、濱南路及大同路等三大主要聯外幹道，分別查獲兩輛轎車，駕駛與乘客形跡可疑，雖然二車駕駛施以酒測及毒品唾液快篩檢測，並無酒駕及均呈陰性反應，但乘客黃姓男子、杜姓男子（均30幾歲）神色慌張。

經員警盤查，在黃身上起出K他命、在杜身上起出依托咪酯，經施以毒品唾液快篩檢測，均呈陽性反應，當場逮捕，攔阻二人毒駕或分享毒品給駕駛吸食釀成毒駕風險；分局昨晚另外查獲機車竊盜1件、詐欺通緝犯1人，攔查舉發交通違規14件，其中闖紅燈、無照駕駛重點違規各3件。

分局指出，因轄區屬台南市南區，鄰近北高雄、歸仁區、仁德區，掌控市區聯外交通樞紐；為防堵毒品從轄區外流入，或不法分子於主要幹道發生毒駕危害交通安全，針對轄區特性，即日起啟動「護城緝毒專案」，派遣警力針對主要聯外交通幹道展開強勢執法。

分局指出，另面對依托咪酯（喪屍菸彈）等新興毒品時常偽裝成電子菸油、咖啡包或零食藉以誘騙民眾，除持續運用「向上溯源」策略，斬斷毒品供應鏈，亦將針對轄內易涉毒娛樂場所提高臨檢強度，以全面防堵毒品滲透。

分局表示，為防制新興毒品氾濫並杜絕毒駕狀況發生，未來將常態性編排類似勤務以維持高強度執法，透過多點編排路檢、全面攔查可疑車輛，以強勢警力形成嚴密的護城防護網， 展現警方對毒駕零容忍的決心，絕不容許毒駕傷害民眾安全。

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第六警分局昨晚分別攔查二輛行跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕。記者袁志豪／翻攝
第六警分局昨晚分別攔查二輛行跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕。記者袁志豪／翻攝

第六警分局昨晚分別攔查二輛行跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕。記者袁志豪／翻攝
第六警分局昨晚分別攔查二輛行跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕。記者袁志豪／翻攝

第六警分局昨晚分別攔查二輛行跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕。記者袁志豪／翻攝
第六警分局昨晚分別攔查二輛行跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕。記者袁志豪／翻攝

第六警分局昨晚分別攔查二輛行跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕。記者袁志豪／翻攝
第六警分局昨晚分別攔查二輛行跡可疑轎車，雖然駕駛沒有吸毒，但車上的黃姓、杜姓乘客均有吸毒且持有毒品，當場逮捕。記者袁志豪／翻攝

黃偉哲 毒駕 毒品

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