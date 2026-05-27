影／北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准 凌晨坐輪椅搭囚車

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市大安區母親節前夕驚傳夫殺妻命案，周姓女子原想找父母一起過母親節，詎料打電話都沒人接，事後發現76歲的黃姓母親脖子有勒痕、已死亡多時，父親則陷入昏迷送醫搶救，檢察官發現黃婦身上無防禦性傷勢，且曾聲請家暴保護令，懷疑丈夫周輝榮涉嫌重大，昨天指揮警方約談周男到案，訊後以殺人重罪向法院聲押獲准。

據了解，周輝榮是退休教師，他疑下藥後勒斃妻子再自戕，一度陷入昏迷，經搶救保住性命。檢方開庭調查後，認為周男是因財產糾紛痛下殺手，向法院聲請羈押，周男凌晨坐輪椅上囚車，臉上表情相當憔悴。

母親節前一天，40多歲周姓女子打電話給爸媽，想約吃飯慶祝，但電話沒人接，她只好直接去爸媽家。打開門竟看媽媽倒臥在臥房床上，死亡多時，脖子有明顯勒痕，疑是他殺，

檢警調查，去年11月，黃婦連續兩次通報被精神家暴，保護令今年1月才核發，過去夫妻曾因金錢分配使用觀念不同，大聲爭吵。檢警懷疑周輝榮下藥後行凶，但搜索發現屋內除高血壓相關慢性藥物外，沒有安眠藥異常藥品，案情疑點重重。

退休教師周輝榮疑財務糾紛殺妻，檢方依殺人罪向法院聲押獲准。記者張宏業／攝影
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命案 母親節 殺人

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