毒駕橫行 今年平均每天近40件

毒駕事件頻傳，國民黨立法院黨團昨開記者會提出三項修法方向，首先加重毒駕刑責，修正刑法第一八五條之三，將毒駕致死最高可處死刑入法；第二，修法沒入毒駕車輛，增訂同車乘客連帶責任；第三，累犯不得易科罰金、限制假釋，且若無照上路，加重刑責二分之一。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，全國毒駕查獲件數從二○二一年到二○二五年，增加二百倍，今年一到四月查獲四七二五件，平均一天近四十件。但法務部司法統計，近九成被法院判處「六個月以下有期徒刑、可易科罰金」，刑罰過輕，宛如花錢消災，難怪毒駕橫行。

國民黨立委洪孟楷表示，吸毒已是犯罪，吸毒後再開車，在路上就是不定時炸彈。他主張修定道路交通條例及刑法一八五條之三等三項法律，毒駕致死最高判處死刑。其次，臨檢查獲毒駕，直接沒入車輛，若毒蟲已被吊銷駕照，開偷來的車，或跟別人借車，加重刑責二分之一；第三，同車十八歲以上者採取連坐法，須帶有刑事責任；法案正在連署中，預計下周會送入程序委員會。

為嚴懲毒駕，法務部研擬加重刑責，研議沒收行為人所使用車輛。台灣高等檢察署昨要求各地檢署，對毒駕案件應依刑事訴訟法第一○一條之一修正後規定，積極聲請羈押十五日，強化嚇阻效果。各地警方則於廿四日起實施三個月「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，遏止毒駕。

民眾近日在公共政策參與平台發起連署，希望政府將電子霧化器納入毒品吸食工具，予以列管，反應熱烈。立委陳昭姿質詢指出，「依托咪酯」為短效麻醉劑，搭配電子霧化器，使用方便，開車時，想要就吸一口，以致毒駕肇事案件層出不窮。

行政院長卓榮泰表示，電子煙本來就是列管的違禁品，只要是任何有助於防毒的工具，政府都會努力將其成為可行政策。至於提高罰則部分，已請法務部、內政部、警政署等相關部會研商，另請地方政府加強行為人的稽查。