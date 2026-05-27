聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕頻傳 專家：檢測喪屍煙彈標準過寬

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

全國<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>件數暴增，二○二一年到二○二五年增加二百倍，今年一到四月累積查獲四七二五件，平均每天近四十件，引發眾怒。為此，行政院下令，各地警方從廿四日起實施為期三個月「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，遏止毒駕。 圖／警方提供
全國毒駕件數暴增，二○二一年到二○二五年增加二百倍，今年一到四月累積查獲四七二五件，平均每天近四十件，引發眾怒。為此，行政院下令，各地警方從廿四日起實施為期三個月「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，遏止毒駕。 圖／警方提供

新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）毒駕事件頻傳，國內毒物權威、台大法醫所所長翁德怡點出關鍵，現行法定檢出閾值過於寬鬆，而此成分半衰期短，施用者只要拖延幾小時，檢驗報告可能「陽轉陰」，呼籲食藥署重新研擬檢驗標準。

「依托咪酯」嚴重危害國人健康，數據顯示，一一三年起，該成分被列為第二級毒品、第四級管制藥品，食藥署統計檢出違規案件報告顯示，一一一年零件、一一二年廿二件、一一三年二二七九件，但一一四年案件數暴增至二萬七二七件。

據了解，愈來愈多習慣吸食「依托咪酯」者掌握到規避要領，車禍後，儘速逃離現場，拖延時間，躲避檢驗，只要拖上幾個小時，至警察局自首，此時體內「依托咪酯」濃度即可低於法定標準五十ng/mL，從毒駕事件變成單純車禍事故意外，用藥黑數超過預期。

翁德怡指出，「依托咪酯」半衰期極短，僅約二至三小時，曾有個案第一次尿液檢驗濃度九十六ng/mL，高於法定值五十ng/mL，但六小時後再次採尿，濃度降至約四十ng/mL，低於法定標準，換句話說，只要拖延時間，結果可能由陽轉陰，大幅降低刑責罰則。

翁德怡強烈建議，在提升檢驗靈敏度前提下，衛福部食藥署應儘速修改標準，降低法定閾值，並使用新型「液相層析串聯質譜儀」，以確定當事人是否吸毒，才能掌握時效。目前驗毒採雙重平台確認機制，先以「免疫分析法」篩檢，再用「氣相層析質譜儀」或「液相沈積質譜儀」做第二次確認，但此做法不適用於新興毒品。

翁德怡說，檢驗制度應與時俱進，否則使用者只要發生車禍時逃離現場，拖延檢驗時間，就可能驗不出來。再者，即使警方在車內發現電子煙，也難以證明駕駛吸毒，加上電子煙有容易藏匿、方便丟棄等特性，增加執法困難，讓毒蟲心存僥倖。

對此，負責訂定檢驗標準的食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧指出，現行標準係經衛福部「濫用藥物尿液檢驗機構認證審議會」依檢驗機構提交的檢驗分析確效資料研議訂定，審議會委員多元，包括法務部、警政署刑事警察局、法務部調查局、法醫研究所、衛福部及跨領域之毒理、法醫、臨床醫學、檢驗分析專家學者，未來若有需調整，將視申請認證的檢驗機構所提交檢驗分析確效資料，進一步討論。

毒駕 毒品 喪屍煙彈 食藥署

延伸閱讀

毒駕為何變嚴重？民防役男揭「喪屍煙彈」氾濫關鍵：隨處可吸

毒駕頻傳 國教盟籲加強查緝電子煙載具

毒駕害命頻傳 法務部研議沒收毒駕車輛

修法嚴懲毒駕致死 藍委喊最重判死刑

相關新聞

毒駕頻傳 專家：檢測喪屍煙彈標準過寬

新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）毒駕事件頻傳，國內毒物權威、台大法醫所所長翁德怡點出關鍵，現行法定檢出閾值過於寬鬆，而此成分半衰期短，施用者只要拖延幾小時，檢驗報告可能「陽轉陰」，呼籲食藥署重新研擬檢驗標準。

沿路揮舞、喊叫！高雄阿蓮鐮刀怪客當街隨機砍人 犯案後逃到岡山落網

高雄市阿蓮區今天傍晚驚傳男子持鐮刀沿路揮舞、喊叫，並造成一名準備買飲料的31歲無辜男子遭砍傷，湖內警方出動多方警力擴大搜捕，晚間8時許接獲民眾提供情資，發現嫌犯疑似跨區逃竄至岡山，岡山警方也出動警網圍捕，順利將人逮捕歸案。

影／北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准 凌晨坐輪椅搭囚車

台北市大安區母親節前夕驚傳夫殺妻命案，周姓女子原想找父母一起過母親節，詎料打電話都沒人接，事後發現76歲的黃姓母親脖子有勒痕、已死亡多時，父親則陷入昏迷送醫搶救，檢察官發現黃婦身上無防禦性傷勢，且曾聲請家暴保護令，懷疑丈夫周輝榮涉嫌重大，昨天指揮警方約談周男到案，訊後以殺人重罪向法院聲押獲准。

毒駕橫行 今年平均每天近40件

毒駕事件頻傳，國民黨立法院黨團昨開記者會提出三項修法方向，首先加重毒駕刑責，修正刑法第一八五條之三，將毒駕致死最高可處死刑入法；第二，修法沒入毒駕車輛，增訂同車乘客連帶責任；第三，累犯不得易科罰金、限制假釋，且若無照上路，加重刑責二分之一。

北市大安殺妻命案…疑財產糾紛痛下殺手 檢方聲押退休教師

台北市大安區母親節前夕驚傳夫殺妻命案，周姓女子原想找父母一起過母親節，詎料打電話一直沒人接，事後發現76歲的黃姓母親脖子有勒痕、死亡多時，父親則陷入昏迷送醫搶救，檢察官相驗發現黃婦身上無防禦性傷勢，且曾聲請家暴保護令，懷疑丈夫周姓男子涉嫌重大，今指揮警方約談周男到案，訊後聲請羈押。

基市毒駕去年266件是前年的4倍 市警局長提兩對策

國內毒駕案件飆升，基隆市警察局長林信雄今在議會表示，基隆去年查獲266件毒駕案，也比前年66件多出200件，成長303%，市刑大已製作檢核表強化證據連結，以移偵審機關，以殺人罪制裁肇事致人於死的酒駕累犯，讓行為人得到該有的應報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。